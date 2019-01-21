Мережу підкорив новий трейлер другого сезону "Американські боги": відео

Представники американського телеканалу Starz опублікували новий захоплюючий трейлер до другого сезону популярного серіалу "Американські боги", сюжет якого повернеться іншою стороною.

Шанувальники з нетерпінням чекають на другий сезон серіалу "Американські боги", що знятий за мотивами однойменної книги Ніла Геймана. Схоже, прем’єра вже підході. Захоплюючий трейлер нового сезону з'явився на YouTube-каналі телеканалу Starz.

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У нових епізодах постали як старі персонажі, так і з'явилися нові. За сюжетом, Містер Середа, якого грає Іян Макшейн, ділиться з Тіні Муном (Рікі Віттл) деталями історії американських богів. Він розповідає йому, як люди прибули в Америку, захопили з собою старих богів і збудували для них храми, про які забули. У другому сезоні з'явилися підрослі нові боги, які керуватимуться бажанням знищити старих. Боротьба старожилів і новачків буде запеклою.

Прем'єра другого сезону запланована на 10 березня 2019 року.

Дивитися трейлер другого сезону серіалу "Американські боги" (вілео):