Мережу підкорив новий трейлер другого сезону "Американські боги": відео

371
В мережі з'явився новий трейлер 2 сезону серіалу "Американські боги"
В мережі з'явився новий трейлер 2 сезону серіалу "Американські боги" / IMDb

Представники американського телеканалу Starz опублікували новий захоплюючий трейлер до другого сезону популярного серіалу "Американські боги", сюжет якого повернеться іншою стороною.

Шанувальники з нетерпінням чекають на другий сезон серіалу "Американські боги", що знятий за мотивами однойменної книги Ніла Геймана. Схоже, прем’єра вже підході. Захоплюючий трейлер нового сезону з'явився на YouTube-каналі телеканалу Starz.

Читайте також: "Скло": ви лікуєте чуваків, які думають, що вони з коміксів, так?

У нових епізодах постали як старі персонажі, так і з'явилися нові. За сюжетом, Містер Середа, якого грає Іян Макшейн, ділиться з Тіні Муном (Рікі Віттл) деталями історії американських богів. Він розповідає йому, як люди прибули в Америку, захопили з собою старих богів і збудували для них храми, про які забули. У другому сезоні з'явилися підрослі нові боги, які керуватимуться бажанням знищити старих. Боротьба старожилів і новачків буде запеклою.

Прем'єра другого сезону запланована на 10 березня 2019 року.

Дивитися трейлер другого сезону серіалу "Американські боги" (вілео):

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
#10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
сьогодні 20:10 #10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
1096
Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
сьогодні 19:49 Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
2847
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні 18:08 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 4980
Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом
19 січня 19:43 Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом
2467
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
18 січня 19:09 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 2101
Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
18 січня 17:08 Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
5349
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук