Мережу підкорив перший постер до фільму "Хижі пташки" з Марго Роббі

Прихильники коміксів DS в очікуванні нового фільму "Хижі пташки" (Birds of Prey). Та поки знімальний процес ще триває, представники проєкту вирішили підігріти цікавість кіноманів, опублікувавши перший офіційний постер з акторкою Марго Роббі.

Запальна Харлі Квінн стала чи не найбільш улюбленим персонажем у серії фільмів DS. Відтак вся увага кіноманів прикута до новинки, яка вийде у світ на початку 2020 року. Досі автори "Хижих пташок" тримають інтригу, не розголошуючи деталей сюжету, тому опублікований перший постер викликав чималий ажіотаж у мережі.

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Фото з'явилось на офіційних акаунтах Warner Bros. та інстаграм-сторінці 29-річної акторки Марго Роббі, яка зіграла головну роль у кінострічці. На яскравому кадрі видно обличчя Харлі Квінн, навколо якої літають інші персонажі фільму "Хижі пташки". Водночас на шиї головної героїні видніється напис "Розум над хаосом".

Хто така Харлі Квінн?

Це один із найпопулярніших вигаданих персонажів із серії коміксів DC Comics. Харлі Квінн – антигероїня, помічниця та коханка Джокера, який є ворогом Бетмена. Образ жартівливої та дебоширної дівчини був створеним Полом Діні і Брюсом Тіммом і вперше з'явився в мультсеріалі "Бетмен" у вересні 1992 року.

Як відомо, режисером кінострічки виступила Кеті Янь. Це восьмий за рахунком фільм франшизи DC. Згідно з попереднім тизером, опублікованим у вересні 2019 року, супергероїні спільно з Харлі Квінн будуть протистояти злочинному світу Готема на чолі з бізнесменом Романом Сіонісом або ж Чорною Маскою (Еван Макгрегор).

Назва кінострічки є досить символічною, адже усі супергероїні фільму – знамениті жіночі персонажі, кожна з яких так чи інакше пов'язана з пташкою. Зокрема, у кінострічці глядачі зможуть побачити бойову майстерність Чорної Канарки (Джерні Смоллетт-Белл) і мисливиці (Мері Елізабет Уінстед).

Прем'єра "Хижих пташок" запланована на 6 лютого 2020 року. За попередньою інформацією, автори проєкту запланували випустити трилогію, яка розкриє історію Харлі Квінн.

Дивіться тизер до фільму "Хижі пташки": відео