Мережу підкорює кінострічка, за яку Тіна Кароль отримала міжнародну премію

Тіна Кароль – не тільки успішна співачка, але й талановита акторка. Це вона довела, знявшись у короткометражному фільмі "Колишні". Довгоочікувана кінострічка з'явилась у мережі та стрімко отримала популярність.

Успіх фільму "Колишні" був досить прогнозованим, адже саме за нього Тіна Кароль отримала нагороду кінофестивалю SFAAF у номінації "Найкраща жіноча роль". Такий тріумфальний дебют артистки в кіно із захватом сприйняли українці. Тепер же фільм з'явився у мережі та за лічені години зібрав майже 30 тисяч переглядів.

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Перший анонс зйомок Тіна Кароль зробила ще у червні 2018 року. Тоді артистка показала кардинально інший імідж: у фільмі вона постала із чорним волоссям та короткою стрижкою.



Тіна Кароль у фільмі "Колишні" / Фото: Instagram / @tinakarol

У центрі сюжету фільму "Колишні" – молода жінка, яка прагне побудувати міцні стосунки з коханим хлопцем. Проте її завжди переслідують фантоми колишніх чоловіків. Як наслідок, героїня Тіни Кароль повинна задуматись та прийняти нелегке для себе рішення – жити минулим чи теперішнім.

"Колишні" – це інтелектуальне кіно. У ньому розкрито питання важкого вибору людини в боротьбі між минулим і сьогоденням. І цей вибір визначає її завтрашній день,

– розповіла авторка ідеї Вікторія Баранова.

Режисером кінострічки виступив Євген Баранов, який за короткометражне кіно "Колишні" також отримав відзнаку.

Дивіться короткометражний фільм "Колишні": відео