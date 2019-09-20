Мережу підкорює кінострічка, за яку Тіна Кароль отримала міжнародну премію

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Тіна Кароль презентувала короткометражку "Колишні"
Тіна Кароль презентувала короткометражку "Колишні" / Instagram / @tina_karol

Тіна Кароль – не тільки успішна співачка, але й талановита акторка. Це вона довела, знявшись у короткометражному фільмі "Колишні". Довгоочікувана кінострічка з'явилась у мережі та стрімко отримала популярність.

Успіх фільму "Колишні" був досить прогнозованим, адже саме за нього Тіна Кароль отримала нагороду кінофестивалю SFAAF у номінації "Найкраща жіноча роль". Такий тріумфальний дебют артистки в кіно із захватом сприйняли українці. Тепер же фільм з'явився у мережі та за лічені години зібрав майже 30 тисяч переглядів.

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Перший анонс зйомок Тіна Кароль зробила ще у червні 2018 року. Тоді артистка показала кардинально інший імідж: у фільмі вона постала із чорним волоссям та короткою стрижкою. 

Тіна Кароль у фільім
Тіна Кароль у фільмі "Колишні" / Фото: Instagram / @tinakarol

У центрі сюжету фільму "Колишні" – молода жінка, яка прагне побудувати міцні стосунки з коханим хлопцем. Проте її завжди переслідують фантоми колишніх чоловіків. Як наслідок, героїня Тіни Кароль повинна задуматись та прийняти нелегке для себе рішення – жити минулим чи теперішнім. 

"Колишні" – це інтелектуальне кіно. У ньому розкрито питання важкого вибору людини в боротьбі між минулим і сьогоденням. І цей вибір визначає її завтрашній день,
– розповіла авторка ідеї Вікторія Баранова. 

Режисером кінострічки виступив Євген Баранов, який за короткометражне кіно "Колишні" також отримав відзнаку. 

Дивіться короткометражний фільм "Колишні": відео 

 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Тіна Кароль Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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