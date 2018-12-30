Мережу підірвав запальний танець Тіни Кароль і Миколи Тищенка у новорічну ніч: відео

Українська співачка Тіна Кароль виступила у новорічну ніч із концертом у столичному Палаці "Україна". Після цього вона заспівала у ресторані COIN екс-ведучого програми "Ревізор" Михайла Тищенка. Під час пісні "Сдаться ты всегда успеешь" ресторатор приєднався до Тіни і станцював з нею прямо на сцені.

Відповідні відео опублікували на фан-сторінці співачки у соціальній мережі Instagram.

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На ролику видно, як одружений Тищенко підняв на руки Тіну Кароль і почав кружляти з нею на сцені. Співачка подякувала телеведучому за його запрошення.

"Приголомшливий вечір. Для мене велика честь", – додала йому Тіна.

Однак користувачі у мережі вибухнули критикою стосовно поведінки Тищенка.

"Він одружений", "Дідок розцвів", "Багато грошиків відвалив", "А Колька аж світиться", "Мені здалося чи він ляснув її по дупі? Аж світиться від радості", "Миколу прям понесло", – пишуть у коментарях шанувальники артистки.

Дивіться відео з Тіною Кароль і Миколою Тищенком: