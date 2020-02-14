Мережу підриває новий трейлер до фільму "Історія Девіда Копперфілда" від режисера Армандо Януччі

Творці комедійної драми "Історія Девіда Копперфілда", яку зняв шотландський режисер Армандо Януччі, опублікували новий трейлер.

Короткий відеоролик до фільмі "Історія Девіда Копперфілда" з'явився в мережі напередодні, 13 лютого. Менше, ніж за добу трейлер переглянуло майже півмільйона осіб.

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Відомо, що Армандо Януччі виступив режисером стрічки, а також приєднався до написання сценарію. Що цікаво, в основу сюжету покладено події з роману "Девід Копперфілд", автором якого є культовий англійський письменник Чарлз Дікенс. Твір вперше було опубліковано ще в 1850 році.

Фільм розповість про життя юного Девіда Копперфілда в Лондоні у XIX столітті. На його життєвій дорозі буде чимало перешкод і проблем, які він повинен здолати, аби знайти своє щастя.

Головну роль у фільмі зіграв зірка фільмів "Лев" і "Мільйонер із нетрів" Дев Пател. Також у фільмі знялися Бен Уішоу, Тільда ​​Суїнтон, Хью Лорі, Бенедикт Вонг і Пітер Капалді.

Світова прем'єра стрічки відбулася на кінофестивалі в Торонто, однак, коли картина вийде на українські екрани поки що невідомо.

Історія Девіда Копперфілда: трейлер