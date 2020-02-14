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Мережу підриває новий трейлер до фільму "Історія Девіда Копперфілда" від режисера Армандо Януччі

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Кадр з фільму "Девід Копперфілд" / IMDb

Творці комедійної драми "Історія Девіда Копперфілда", яку зняв шотландський режисер Армандо Януччі, опублікували новий трейлер.

Короткий відеоролик до фільмі "Історія Девіда Копперфілда" з'явився в мережі напередодні, 13 лютого. Менше, ніж за добу трейлер переглянуло майже півмільйона осіб.

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Відомо, що Армандо Януччі виступив режисером стрічки, а також приєднався до написання сценарію. Що цікаво, в основу сюжету покладено події з роману "Девід Копперфілд", автором якого є культовий англійський письменник Чарлз Дікенс. Твір вперше було опубліковано ще в 1850 році.

Фільм розповість про життя юного Девіда Копперфілда в Лондоні у XIX столітті. На його життєвій дорозі буде чимало перешкод і проблем, які він повинен здолати, аби знайти своє щастя.

Головну роль у фільмі зіграв зірка фільмів "Лев" і "Мільйонер із нетрів" Дев Пател. Також у фільмі знялися Бен Уішоу, Тільда ​​Суїнтон, Хью Лорі, Бенедикт Вонг і Пітер Капалді.

Світова прем'єра стрічки відбулася на кінофестивалі в Торонто, однак, коли картина вийде на українські екрани поки що невідомо.

Історія Девіда Копперфілда: трейлер 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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