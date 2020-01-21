Мережу підриває перший трейлер документального фільму Кім Кардашян про американських ув'язнених

Усі фанати Кім Кардашян знають її як відому американську блогерку, засновницю б'юті-бренду, а також ще ту спокусницю. Однак, окрім підривання соціальних мереж гарячими знімками, 39-річна американка займається ще й благодійними справами, а також займається зйомками документального проєкту, перший трейлер до якого вже з'явився в мережі.

Проєкт Кім Кардашьян про американських ув'язнених отримав назву "Правосуддя", що англійською звучить як The Justice Project. Він вийде на ютуб-каналі Oxygen вже 5 квітня.

Тут дещо цікаве: Крик і сльози: Кім Кардашян першою повідомила ув'язнену про помилування Трампа

А поки творці фільму допрацьовують останні штрихи, в мережі з'явився перший короткий проморолик, аби підігріти інтерес фанатів американської зірки до її нового проєкту.

Як відомо, документальний фільм триватиме дві години. В центрі сюжету – американські ув'язнені, яких засудили на досить тривалий термін. Для того, щоб створити таку картину, Кім Кардашян довелося неодноразово відвідувати в’язниці разом з юристами. Вона планує розповісти історії чотирьох ув'язнених, які, на їхню з адвокатом думку, були засуджені незаконно.

Документальна стрічка знімалася ще у 2019 році, коли Кім Кардашян допомогла звільнити Еліс Мері Джонсон, яку раніше ув'язнили довічно, і Момолу Стюарта, який сидів у в'язниці за вбивство.

Трейлер документального фільму Кім Кардашян: відео