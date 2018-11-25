Мережу розбурхав трейлер до нової еротичної мелодрами в стилі "50 відтінків"

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Фільм After 2019
Фільм After 2019 / Скріншот з відеоролика

В мережі з’явився перший трейлер романтичної драми After ("Після") 2019. Фільм, який ще не встиг вийти на екрани кінотеатрів, одразу почали порівнювати із популярною стрічкою "50 відтінків сірого".

Офіційний трейлер фільму з’явився на YouTube-каналі компанії Aviron Pictures. За декілька днів після публікації відеоролик вже переглянуло більше півмільйона людей.

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Фільм After знятий за мотивами однойменного роману американської письменниці Ганни Тодд. Майбутню еротичну мелодраму одразу назвали молодіжною версією "50 відтінків сірого". 29-річна авторка роману зовсім не проти таких порівнянь, вона доповнила жарт, назвавши екранізацію свого роману "ванільною версією" популярної стрічки. В мережі Instagram з'явилось багато колажів, на яких порівнюють акторів та романтичні сцени.

Фотопорівняння фільмів
Фотопорівняння / Instagram @dornanjohnsonita

Також в мережі з’явився перший офіційний постер фільму, на якому є сексуальний надпис: "Після першого разу твоє життя вже ніколи не стане попереднім".

Постер фільму After
Постер до фільму After ("Після") / Instagram @aftermovie_italia12

За сюжетом стрічки, звичайна середньостатистична американська дівчина, якій притаманний синдром відмінниці, закохується у свого ровесника. Однак хлопець являється повною її протилежністю. Він – хуліган та істинний поганець. Попри пристрасть, яка не згасає між закоханими, у їхньому житті трапляються неприємні несподіванки. Факти, які хлопець хотів приховати від коханої, стануть відомими.

Дивитись трейлер фільму After ("Після") 2019 (відео):

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 канал
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