Мережу зачарували нові фото Бена Аффлека та Ани де Армас

Поки мільйони людей перебувають на карантині через пандемію коронавірусу, Бен Аффлек насолоджується буднями з новою дівчиною Аною де Армас. Та пара все ж потрапила в об'єктиви папараці, відтак у мережі поширили їхні романтичні фото.

Як повідомляє Just Jared, після спільного відпочинку 47-річний Бен Аффлек та 31-річна Ана де Армас повернулись до Лос-Анджелеса. У середу, 18 березня, пару помітили на вулицях міста під час прогулянки. За словами очевидців, голлівудські актори виглядали щасливими та тримались за руки, підтверджуючи чутки про роман.

Цікаво: Обраниця Кіану Рівза вперше прокоментувала стосунки з актором

Поки зірки відмовляються коментувати новини західних ЗМІ. Однак натякають на правдивість чуток. Зокрема, Бен Аффлек залишив коментар до фото Ани де Армас. Дівчина опублікувала пляжні світлини, зроблені під час відпочинку з бойфрендом. До ефектних кадрів Бен Аффлек з гумором написав: "Вкажіть автора, будь ласка".

Роман між акторами спалахнув у лютому 2020 року. Сталось це на зйомках фільму "Глибока вода". Ана де Армас зіграла у фільмі дружину Бена Аффлека, яка отримує дозвіл від чоловіка зраджувати йому. Таке рішення головний герой прийняв, щоб не розлучатись та уникнути поділу майна. За словами інсайдерів, ніхто не підозрював, що актори почали зустрічатись, адже на публіці Ана та Бен не демонстрували романтики. Та вже після завершення зйомок пара вирушила на відпочинок.

"З самого початку вони мали якусь особливу хімію в спілкуванні. Бен завжди здавався дуже розслабленим і щасливим біля Ани, але водночас вони не демонстрували романтики. Він був дуже зосереджений на створенні фантастичного фільму. Він приїжджав на зйомки рано і був одним з останніх, хто покидав павільйон", – розповів інсайдер.