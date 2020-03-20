Мережу захопив відеоролик піаніста, який зіграв на балконі знамениту пісню Селін Діон
Увесь світ перебуває зараз на вимушеному карантині у зв’язку з пандемією коронавірусу. Співаки роблять онлайн-концерти в соціальних мережах, а талановиті музиканти всіляко підбадьорюють людей музичними творами.
Так, в мережі вже розлетівся відеоролик, на якому музикант виконав легендарний хіт Селін Діон із культового фільму "Титанік" My Heart Will Go On.
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У той час, як світ бореться з коронавірусом, в багатьох країнах не дозволяють навіть виходити на вулицю. Тому, все що у нас залишається – дотримуватися домашнього карантину і не покидати дім без особливих на це потреб.
Коли іспанський музикант Альберто Гестосо вирішив винести своє піаніно на балкон, він навіть не усвідомлював, наскільки його виступ стане популярним.
Виконавши легендарний хіт My Heart Will Go On до його виступу навіть долучився сусід, який зіграв на саксофоні. Люди були просто в захваті від виступу і радісно аплодували музикантові.
У своєму інстаграмі піаніст опублікував низку відеороликів на яких він виконує не менш популярні музичні твори.
Що відомо про поширення коронавірусу в Іспанії
- Іспанія стала другою після Італії країною в Європі за кількістю випадків зараження.
- Минулого тижня влада оголосила надзвичайний стан – закрили всі заклади освіти, ресторани, бари, магазини та громадські місця. Працюють лише продуктові супермаркети та аптеки.
- Усі приватні медичні заклади перейшли під державний контроль для надання допомоги хворим.
- На коронавірус захворів лідер Каталонії Кім Торра.
- 21-літній іспанський футболіст Франціско Гарсія помер від коронавірусу.
- Регіональні органи влади отримали повноваження брати під контроль всі громадські будівлі та переобладнувати їх під медичні центри.