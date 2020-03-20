24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Мережу захопив відеоролик піаніста, який зіграв на балконі знамениту пісню Селін Діон

- Читать новость на русском
Альберто Гестосо / Фото з відкритих джерел

Увесь світ перебуває зараз на вимушеному карантині у зв’язку з пандемією коронавірусу. Співаки роблять онлайн-концерти в соціальних мережах, а талановиті музиканти всіляко підбадьорюють людей музичними творами.

Так, в мережі вже розлетівся відеоролик, на якому музикант виконав легендарний хіт Селін Діон із культового фільму "Титанік" My Heart Will Go On.

Читайте також: Онлайн-концерти, які можна подивитись на карантині (оновлюється)

У той час, як світ бореться з коронавірусом, в багатьох країнах не дозволяють навіть виходити на вулицю. Тому, все що у нас залишається – дотримуватися домашнього карантину і не покидати дім без особливих на це потреб.

Коли іспанський музикант Альберто Гестосо вирішив винести своє піаніно на балкон, він навіть не усвідомлював, наскільки його виступ стане популярним.

Виконавши легендарний хіт My Heart Will Go On до його виступу навіть долучився сусід, який зіграв на саксофоні. Люди були просто в захваті від виступу і радісно аплодували музикантові.

У своєму інстаграмі піаніст опублікував низку відеороликів на яких він виконує не менш популярні музичні твори.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os dejo un tema que compuse el año pasado al que tengo especial cariño. Espero que os guste y os haga la cuarentena algo más llevadera. Tenemos que seguir luchando unidos pero desde casa. #yomequedoencasa Por cierto, vaya vecindario loco que tenemos aquí jaja. GRACIAS por tanto apoyo. Que la música no deje de sonar! The last Dance. This is one of my original compositions. This one is a very special for me. Hope you like it and give you a bit of peace these days of quarantine. We need to continue fighting together but in Home. Have you noticed how cool my neighbors are? Thanks for your support. Don't stop the music!

Допис, поширений Alberto Gestoso (@albertogestoso)

Що відомо про поширення коронавірусу в Іспанії

  • Іспанія стала другою після Італії країною в Європі за кількістю випадків зараження.
  • Минулого тижня влада оголосила надзвичайний стан – закрили всі заклади освіти, ресторани, бари, магазини та громадські місця. Працюють лише продуктові супермаркети та аптеки.
  • Усі приватні медичні заклади перейшли під державний контроль для надання допомоги хворим.
  • На коронавірус захворів лідер Каталонії Кім Торра.
  • 21-літній іспанський футболіст Франціско Гарсія помер від коронавірусу.
  • Регіональні органи влади отримали повноваження брати під контроль всі громадські будівлі та переобладнувати їх під медичні центри.
Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
сьогодні
Автор: Юлія Турелик
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 11:04 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз
сьогодні 10:10 День щастя: 10 простих речей, які щоденно приносять радість
Уляна Журба
сьогодні 09:14 День весняного рівнодення 2020: дата і точний час
Квітослава Туз
сьогодні 06:00 День весняного рівнодення 2020: ритуали та що не можна робити в цей день
Квітослава Туз
19 березня 16:16 Місячний календар стрижок на березень: корисні поради
Квітослава Туз
Новини
Більше новин
Залиште відгук