Мережу захопив відеоролик піаніста, який зіграв на балконі знамениту пісню Селін Діон

Увесь світ перебуває зараз на вимушеному карантині у зв’язку з пандемією коронавірусу. Співаки роблять онлайн-концерти в соціальних мережах, а талановиті музиканти всіляко підбадьорюють людей музичними творами.

Так, в мережі вже розлетівся відеоролик, на якому музикант виконав легендарний хіт Селін Діон із культового фільму "Титанік" My Heart Will Go On.

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У той час, як світ бореться з коронавірусом, в багатьох країнах не дозволяють навіть виходити на вулицю. Тому, все що у нас залишається – дотримуватися домашнього карантину і не покидати дім без особливих на це потреб.

Коли іспанський музикант Альберто Гестосо вирішив винести своє піаніно на балкон, він навіть не усвідомлював, наскільки його виступ стане популярним.

Виконавши легендарний хіт My Heart Will Go On до його виступу навіть долучився сусід, який зіграв на саксофоні. Люди були просто в захваті від виступу і радісно аплодували музикантові.

During the quarantine, a pianist in Barcelona went to his balcony to play “My Heart Will Go On” for his neighborhood.



After he started, a sax player in the building next door joined him.



I’m here for all of this...️pic.twitter.com/3utPYfDbua — Rex Chapman (@RexChapman) March 18, 2020

У своєму інстаграмі піаніст опублікував низку відеороликів на яких він виконує не менш популярні музичні твори.

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