Мережу заінтригував тизер нового серіалу з Ніколь Кідман: відео

Представники HBO оприлюднили очікуваний тизер нового серіалу "Відіграти назад" (The Undoing). Головні ролі у ньому виконали знамениті актори Ніколь Кідман та Г'ю Грант.

Режисеркою серіалу стала Сюзанна Бір, відома успішними кінопроєктами "Пташиний короб", "Помста", "Серена". Вона майстерно екранізувала роман Жана Ханффа Кореліца "Ти повинен був знати".

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В основі сюжету серіалу "Відіграти назад" – життя успішної психотерапевтки Грейс Сакс, яку зіграла Ніколь Кідман. Жінка є популярною у США та готується до випуску авторської книги. Здавалось би, все в її житті ідеально: коханий чоловік Джонатан завжди поряд і син, який навчається в приватній елітній школі Нью-Йорка. Однак незадовго до видання книги все життя Грейс кардинально змінюється. Моторошне зникнення коханого і ланцюжок жахливих одкровень змушують психотерапевтку забути про власні ж поради у подібних випадках. Грейс Сакс повинна буде врятувати своє життя та сина, забувши про минуле.

Прем'єра запланована на 10 травня 2020 року.

Головні ролі у серіалі "Відіграти назад" виконали:

Ніколь Кідман,

Г’ю Грант,

Дональд Сазерленд,

Едгар Рамірес,

Ноа Джуп,

Лілі Рейб

Дивіться тизер до серіалу "Відіграти назад": відео