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Мережу замилували дитячі фото Катерини Кухар

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Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Прима-балерина та суддя розважального шоу "Танці з зірками 2019" Катерина Кухар 18 січня відсвяткувала своє 38-річчя. Зірка відправилася у романтичну подорож зі своїм чоловіком. Поки Катерина публікує в інстаграмі світлини та відео з подорожі, її мама поділилася архівними дитячими фото знаменитої танцівниці.

Після дня народження Катерини Кухар у мережі з’явилися її дитячі фото, які опублікувало видання JetSetter. На них можна побачити, як розвивалася кар’єра прими-балерини від дитячих до юних років. Також на світлинах зафіксовані моменти з життя маленької Катерини.

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Хоча Катерину Кухар вважають однією з найстрогіших суддів "Танців з зірками 2019", проте на дитячих знімках вона позує усміхненою та водночас вишуканою. На цих світлинах її можна побачити в колективі перед виступом, в гримерці, на репетиціях, у подорожі. Дуже милою є фотографія Катерини, скоріш за все, з мамою на морі. В руках дівчинка тримає іграшкового рожевого зайчика.

Катерина Кухар
1991 рік / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
Катерина Кухар в колективі (Катя в другому ряду, посередині) / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
Каті 7 років / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
Катерині 12 років / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
12-річна Катя в Японії / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
Катя на звітному концерті в 9 класі хореографічного училища в парі з Льонею Сарафановим, вони разом вчилися / Фото: JetSetter
Катерина Кухар
Катя виконує головну роль у спектаклі «Сільфіда» в Японії (Тут Катерині15-16 років) / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
Катя виконує головну роль у спектаклі «Сільфіда» в Японії (Тут Катерині15-16 років) / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
14-річна Катерина у хореографічному училищі / Фото: JetSetter
Катерина Кухар
Катерині 15-16 років / Фото: JetSetter

Катерина Кухар
Катя на випускному концерті. Їй тут 18 років JetSetter

Катерина Кухар
Катя в ролі Есмеральди на спектаклі «Нотр-Дам де Парі». Їй тут 22 роки / Фото: JetSetter

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові дні народження
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