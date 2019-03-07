Мережу зірвала пародія на пісню MARUV: курйозне відео

Співачка MARUV здобуває все більшу популярність в Україні. Після її скандальної відмови від участі у вокальному шоу Євробачення-2019 чимало меломанів вивчали її творчість, а деякі з них навіть склали курйозну пародію на конкурсну пісню Siren Song.

Епатажна та досить розкута MARUV зуміла неабияк підігріти цікавість людей до своєї постаті. Зірка зняла провокативний кліп до пісні Siren Song у ванній. Згодом артистка зізналась, що це може бути один із найбюджетніших роликів, адже вона його зняла за допомогою свого смартфона.

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Звабливий ролик настільки приголомшив мережу, що на це відео створили пародію, додавши сільського колориту. Авторами курйозного відео стали актори проекту "Баба Доцька". Пишнотіла гумористка, вбрана в національний одяг, постала перед глядачами у корівнику. Фрагмент треку Siren Song "Баба Доцька" заспівала українською.

Всього за день курйозне відео переглянули понад 118 тисяч користувачів мережі. Чимало людей очікують, коли ж на YouTube-каналі "Баби Доцьки" з'явиться не менш запальне продовження пародії.

Дивіться пародію на пісню MARUV Siren Song: відео

Чому MARUV не поїде на Євробачення-2019

Співачка MARUV остаточно відмовилась від участі в Євробаченні-2019 після кількох годин перемовин з представниками Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ). Сама співачка розповіла, що не заплановані виступи в Росії стали причиною для цього. MARUV заявила, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків".

Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.