Мережу зворушили трейлери до драми "Шлюбна історія" зі Скарлетт Йоханссон: відео

Представники компанії Netflix опублікували одразу два трейлери до фільму "Шлюбна історія" (Marriage Story), головні ролі в якому виконали Скарлетт Йоханссон та Адам Драйвер. Опубліковані кадри вже встигли привернути увагу кіноманів.

За словами представників Netflix, драма "Шлюбна історія" буде суттєво відрізнятись від інших романтичних фільмів. Режисер Ноа Баумбах вирішив показати історію подружжя, яке після щасливих років спільного життя вирішило розлучитись. Однак одну і ту ж подію автори показали очима дружини та чоловіка.

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Саме тому у мережі опублікували одразу два офіційних трейлери: "Що я люблю в Ніколь" та "Що я люблю в Чарлі", які вже привернули увагу кіноманів.

За допомогою двох трейлерів я хотів показати відносини очима обох персонажів. У кожній історії є багато сторін, і фільм відображає різні точки зору в пошуку загальної правди,

– розповів Ноа Баумбах у коментарі CNN.

Головні ролі у кінострічці "Шлюбна історія" виконали Скарлетт Йоханссон та Адам Драйвер. Окрім цього, у фільмі знялись Лора Дерн, Рей Ліотта, Меррітт Вівер. Прем'єра кінострічки запланована на 29 серпня 2020 року. Перший показ фільму "Шлюбна історія" відбудеться під час 76-го Венеціанського кінофестивалю.

Дивіться трейлер до фільму "Шлюбна історія" ("Що я люблю в Ніколь"): відео

Дивіться трейлер до фільму "Шлюбна історія" ("Що я люблю в Чарлі"): відео