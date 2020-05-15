Мері-Кейт Олсен розлучається з Олів'є Саркозі: у ЗМІ довідались ймовірну причину

Розлучення американської дизайнерки Мері-Кейт Олсен та французького банкіра Олів'є Саркозі може стати одним із найгучніших у 2020 році. Та що змусило подружжя розірвати шлюб – ймовірну причину дізнались західні ЗМІ.

Мері-Кейт Олсен та Олів'є Саркозі відмовляються коментувати розлучення. Однак інсайдер з їхнього близького оточення залюбки розповів E! News, що насправді шлюб подружжя дав тріщину давніше. Стосунки Мері-Кейт та Олів'є були досить гострими, а пара не могла знайти спільну мову, що і повпливало на розлучення.

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Наразі, за словами інсайдера, Мері-Кейт Олсен не хоче залишатись в їхній квартирі в Нью-Йорку. Знаменитість з сестрою Ешлі та друзями виїхала за місто. Всі підтримують її під час цього скандального розлучення.

Як відомо, про розрив шлюбу Мері-Кейт Олсен та Олів'є Саркозі стало відомо 14 травня. Зірка занесла документи до суду Нью-Йорка та попросила терміново розглянути її справу. Все тому, що Олів'є Саркозі хоче виселити її з елітної орендованої квартири та дав час до 18 травня, аби вона забрала свої речі.

У заяві також йшлося, що Мері-Кейт ще у квітні хотіла подати на розлучення. Проте через пандемію коронавірусу судді розглядали тільки нагальні справи. Тому зірці довелось чекати місяць, щоб таки віднести документи на розгляд служителів Феміди.

З Олів'є Саркозі, який є братом експрезидента Франції, одна з близнючок Олсен була у шлюбі упродовж 5 років. На публіці пара демонструвала ідилію, тому новини про розрив шокували багатьох. Наразі відомо, що перед одруженням Мері-Кейт та Олів'є підписали шлюбний контракт, тому інсайдери переконані, що подружжя буде боротись за виконання кожного пункту.