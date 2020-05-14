Мері-Кейт Олсен терміново розлучається із Олів'є Саркозі

Дизайнерка та колишня голлівудська акторка Мері-Кейт Олсен подала документи на розлучення. Зірка хоче якомога швидше розірвати шлюб з французьким банкіром Олів'є Саркозі.

Про це повідомляє таблоїд TMZ з посиланням на слова Мері-Кейт. Одна із сестер Олсен стверджує, що заяву на розлучення написала ще 17 квітня, однак не могла її раніше подати через пандемію коронавірусу. Тепер, коли суди Нью-Йорка частково відновили свою роботу, знаменита білявка хутко подала на розлучення і вимагає якомога швидшого розгляду справи.

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Відомо, що ініціаторкою розриву є саме Мері-Кейт Олсен. Чому вона вирішила розлучитись після 5 років сімейного життя, наразі залишається в таємниці.

Водночас, як стверджують у ЗМІ, Олів'є Саркозі вже почав ділити майно без втручання суду. Він поспіхом розірвав угоду про оренду елітного житла в Нью-Йорку та дав своїй колишній коханій кілька днів на те, щоб забрати свої речі. Оскільки Мері-Кейт Олсен не встигне цього зробити, ймовріно, у Голлівуді буде ще одне гучне розлучення.

Мері-Кейт Олсен та Олів'є Саркозі почали зустрічатись ще у 2012 році. Брат експрезидента Франції активно з'являвся на публіці зі своєю коханою, а вже у 2015 році повів красуню до вівтаря. Тоді приводів для обговорень цієї пари було чимало, адже Мері-Кейт на 17 років молодша за чоловіка.