"Мері Поппінс повертається" разом із Емілі Блант та Меріл Стріп: трейлер

Найпопулярніша у світі няня повертається! Новий фільм за участю Емілі Блант, Меріл Стріп та Коліна Ферта вийде на екрани кінотеатрів вже на початку 2019 року!

Черговий римейк одного з найпопулярніших фільмів від улюбленої кінокомпанії Walt Disney Pictures з’явиться в кінотеатрах вже взимку 2019 року.

Перша екранізація "Мері Поппінс" відбулась в 1964 році. Всі діти світу закохались у няню-чарівницю, яка виконує будь-які бажання. Саме тому їй пора повертатись.

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Над сюжетом нового мюзиклу працював відомий сценарист Девід Мегі. Він був двічі номінований на "Оскар" за "найкращий адаптований сценарій" ("Життя Пі" і "Чарівна країна"). Результат співпраці кінокомпанії Walt Disney Pictures разом з популярним режисером модна побачити вже на прийдешніх новорічних святах.

Дивитись трейлер до фільму "Мері Поппінс повертається" (відео):

Фільм "Мері Поппінс повертається" – це продовження попередньої кінокартини, у якій магічна няня з’явилась у сім’ї Майкла Бенкса у важкий період. Довгий час вона допомагала їм навести порядок у своєму житті, але коли діти виросли Мері попрощалась з родиною, ніби то, назавжди. Ось пройшло 20 років, а в родині Майкла мало що змінилось. Тому в їхньої рятівниця немає іншого вибору, як прийти на поміч. Поява магічної няні, яку зіграла талановита Емілі Блант, неабияк здивує сімейство Бланксів. Мері Поппінс допоможе їм знову повірити в диво.



"Мері Поппінс повертається" / Instagram @disney



"Мері Поппінс повертається" / Instagram @disney

Прем’єра кінострічки в Україні відбудеться 3 січня 2019 року.