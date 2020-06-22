Голлівудська акторка Меріл Стріп святкує день народження. 22 червня знаменитій білявці виповнився 71 рік. За час своєї кар'єри талановита американка неодноразово претендувала на премію Оскар та тричі виборювала престижну статуетку. Як це було та які фільми з Меріл Стріп оцінили і глядачі, і критики – дізнавайтесь у добірці 24 каналу.

Меріл Стріп – одна з найкращих акторок сучасності. Десятки проєктів, неперевершені перевтілення, бездоганна гра як в драмах, так і в комедіях – так характеризують Меріл Стріп впливові критики. І не менший захват зіркова іменинниця викликає у кіноманів, переконаний 24 канал.

Не пропустіть Найкращі фільми за версією IMDb: 250 стрічок, які варто переглянути кожному

Не зважаючи на поважний вік, вона і досі залюбки грає у фільмах, що одразу ж стають популярними у світі. У день народження кінодіви пропонуємо переглянути 6 стрічок з Меріл Стріп, які претендували на Оскар або ж принесли їй бажану статуетку. Всі проєкти отримали схвальні відгуки і від глядачів, тому точно варті вашої уваги.

"Залізна леді"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 6,4

Актори: Меріл Стріп, Джим Бродбент, Ентоні Гед, Річард Е. Грант, Ієн Глен

Фільм розповідає про політичну кар'єру прем'єр-міністерки Великої Британії Маргарет Тетчер. Стрічка охопила події 1982 року, коли "залізна леді" мусила приймати рішення, які будуть правильні для країни, однак які не схвалювала громадськість. Непростий період роботи Маргарет Тетчер припав на розпал Фолклендської війни з Аргентиною, тому ледь не щодня політику потрібно було змагатись за свою репутацію і авторитет.

Цікаво, що саме ця кінострічка викликала чимало обговорень. Хейтери засуджували авторів фільму, які зняли "Залізна леді", коли знаменита британка ще була жива. Не в захваті від цього була і сама Маргарет Тетчер. Однак неперевершену гру Меріл Стріп та її дивовижне перевтілення викликало захват навіть у хейтерів.

Дивіться трейлер до фільму "Залізна леді": відео

"Крамер проти Крамера"

Рік виходу – 1979

Рейтинг IMDb – 7,8

Актори: Дастін Гоффман, Меріл Стріп, Джейн Александер, Джастін Генрі

Стрічка "Крамер проти Крамера" також принесла Меріл Стріп Оскар. У фільмі вона зіграла Джоанн – дружину кар'єриста Теда Крамера. Вона вирішила подати на розлучення та показати чоловіку, наскільки складним було її життя з ним. Джоанн залишає Теду сина і всі домашні обов'язки. Та якщо спершу кар'єрист сходив з розуму через десятки справ по дому, то згодом почав отримувати від цього задоволення. Відтак коли Джоанн повертається за сином, її колишній коханий хоче зробити все, аби нащадок жив з ним. На героїв чекатиме запекла боротьба, з якою Меріл Стріп впоралась бездоганно.

Дивіться уривок фільму "Крамер проти Крамера": відео

"Диявол носить Прада"

Рік виходу – 2006

Рейтинг IMDb – 6,9

Актори: Енн Гетевей, Меріл Стріп, Емілі Блант, Едріен Греньє, Трейсі Томс

Кінострічка "Диявол носить Прада" стала однією з улюблених для тисяч кіноманів. За сюжетом, випускниця коледжу Енді Сакс отримує посаду помічниці редактора відомого модного журналу Міранди Прістлі. Це чудовий шанс для дівчини побудувати кар'єри, адже всім відомо, наскільки бізнесвумен вимоглива до своїх помічниць. Та дівчина не знає, наскільки робота здатна вплинути на її життя.

Дивіться трейлер до фільму "Диявол носить Прада": відео

А також Найцікавіші фільми за останні 5 років, які точно вас не розчарують

"Секретне досьє"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 6,8

Актори: Меріл Стріп, Том Генкс, Сара Полсон, Боб Оденкерк, Трейсі Леттс, Брюс Грінвуд

Не менш сильну жінку Меріл Стріп зіграла у фільмі "Секретне досьє". Кінострічка, яка отримала численні нагороди та була в номінаціях Оскара, розповідає реальну історію про журналістів. До преси потрапляють секретні документи, які стосуються війни у В'єтнамі. Ці дані не повинні з'явитись у медіа, тому до двох найвпливовіших газет поступають погрози про ув'язнення та руйнування кар'єри. Та керівники газет, які раніше були конкурентами, об'єднуються в прагненні донести правду про роль США на фронті. Рушієм у цьому процесі була перша жінка-видавець Кетрін Грем, яку зіграла Меріл Стріп.

Дивіться трейлер до фільму "Секретне досьє": відео

"Флоренс"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 6,8

Актори: Меріл Стріп, Г'ю Грант, Саймон Гелбер

У цій стрічці Меріл Стріп зіграла оперну співачку Флоренс Фостер Дженкінс. Жінка була родом із заможної родини, тому змогла виділити шалені кошти, щоб стати зіркою. Водночас Флоренс не мала вокального таланту та залюбки демонструвала норовливий характер, коли їй про це натякали.

Дивіться трейлер до фільму "Флоренс": відео

"Джулі та Джулія"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 7,0

Актори: Нора Ефрон, Лоуренс Марк, Ерік Стіл, Емі Робінсон

Письменниця-початківець Джулі Повелл працює оператором у центрі допомоги постраждалим від теракту. Щоб бути ближче до роботи, вона з чоловіком переїжджає на нову квартиру, захоплюючи з собою книгу рецептів від Джулії Чайлд. Головна героїня вирішує повторити всі кулінарні поради талановитої жінки та показати їх у своєму блозі. Однак фільм не тільки розкаже про захоплення Джулі, але й непросту долю письменниці Дужулії Чайлд та її чоловіка-дипломата у Франції.

Дивіться трейлер до фільму "Джулі та Джулія": відео