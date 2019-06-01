День народження Мерилін Монро: 8 фактів про секс-символ, які вас здивують

Сьогодні, 1 червня, день народження найзнаменитішої білявки у світі – Мерилін Монро. Її поїдали очима і бажали мільйони чоловіків, їй заздрили жінки та ненавиділи конкурентки. Зовні тендітна і переповнена щастя актриса, співачка та модель, неперевершена Мерилін Монро наклала на себе руки… Їй було всього 36. Що наштовхнуло її на такий крок та яке насправді було життя ікони?

До дня народження зірки Мерилін Монро редакція Lifestyle24 зібрала для вас 8 фактів про непросте життя актриси.

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Сексуальні домагання у дитинстві



У Монро було нелегке дитинство

Мама Норми Джин Мортенсон (Бейкер) (справжнє ім’я акторки) мала психічні розлади. До речі, психічні розлади – це спадкове у їхній родині… У дитинстві актрису ледь не задушила бабуся, вона була хвора на шизофренію. Хто батько Монро – точно не відомо. Чоловік, якого офіційно називали батьком зірки, розлучився з її мамою ще до народження дівчинки. Так чи інакше, але мама Норми через розлади та фінансові труднощі була змушена віддати дитину в прийомну сім’ю.

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Згодом мама змогла ненадовго забрати свій скарб, але хвороба прогресувала… Тож майбутня ікона стилю почала жити з маминою подругою. Але щастя тривало недовго, мамина подруга одружилася і віддала Норму у дитячий будинок. За кілька років, щоправда, забрала назад у родину. Але краще б вона цього не робила…

Чоловік подруги сексуально домагався молоду дівчину, імовірно доходило й до насильства. Норма потрапила до родичів своєї наглядачки, але й там чоловіки постійно домагалися її… Це залишило важкий слід у психіці Норми.



Мерилін завжди притягувала чоловіків

Журнал Playboy

Уся творчість Монро пов’язана з її сексуальністю та жіночністю. У 1947 році зірка вперше роздягнулася і знялася в еротичній фотосесії. На той час це була неабияка сміливість навіть для Штатів.

Вгадайте, чиє фото було на обкладинці першого номеру журналу Playboy? Звісно ж, Мерилін Монро.



Мерилін Монро часто знімалася оголеною

А справжнім секс-символом на десятки років вона стала завдяки ролям у фільмах: "Джентльмени віддають перевагу блондинкам", "Як вийти заміж за мільйонера", "Сверблячка сьомого року", "Ніагара", "Ріка, звідки не повертаються".

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Тричі одружена

Навколо Монро завжди вирували пристрасті. Зрозуміло, вона встигла закрутити не один роман. Лише офіційно одруженою вона була тричі! Перший чоловік був ще в юності. Другий, з ким поєдналася зірка, став баскетболіст Джо Ді Маджіо. Але шлюб тривав лише 9 місяців. До речі, після розлучення пара продовжувала спілкуватися. А колишній чоловік підтримував актрису.



Звісно, в такої кралі, як Мерилін Монро, було багато чоловіків

Третім чоловіком був драматург Артур Міллер. Пара прожила разом понад 4 роки. Монро мріяла стати мамою і тричі вагітніла від Міллера. Однак всі вагітності закінчувалися викиднями… До речі, є чутки, що в актриси були десятки абортів. Але підтвердження цій інформації немає.

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Чи був у Монро четвертий чоловік? Роберт Слетцер, який написав про неї книгу, розпускав чутки про те, що він і був четвертим чоловіком зірки. Але жодних документальних доказів цьому так і не знайшлося. Більше того, ані друзі, ані колеги не знали Роберта. Тож є підозра, що він просто так заробляв гроші.

Роман із президентом і його братом

І в продовження любовних походеньок. Існує поширена думка, що Монро була коханкою президента США Джона Кеннеді, а також мала зв’язок із його братом Робертом. Багато хто переконаний, що чутки про Монро і Роберта поширювалися спеціально, щоб приховати її стосунки з президентом.

Існують свідчення охоронців Кеннеді. Вважається, що Монро і Джон були у любовному зв’язку з 1954 до 1960 року. Але достовірно не відомо: були це стосунки чи, можливо, просто дружба.

Не лише гарна, але й розумна

Хоча Мерилін і мала образ гарненької та дурненької білявки, це не більше ніж образ. Насправді вона була доволі розумною жінкою. Про це говорить хоча б той факт, що з нею радився сам президент! До речі, Монро мала IQ у понад 160 балів.



Монро любила почитати

Вона постійно вчилася. У Каліфорнійському університеті вивчала літературу та мистецтво.

Зірка любила читати. Її бібліотека складалася з 400 томів різних авторів. Монро особливо любила Камю, Джойса, Фройда, Толстого.

Мерилін була шульгою

Вважається, що люди, які для основних справ використовують ліву руку, більш творчі. Що ж, ім'я Мерилін Монро – у числі знаменитих людей, які писали лівою рукою. Хоча на фотографіях видно, що акторка пише і фарбується правою рукою. Не виключено, що вона володіла обома руками однаково.

Мільйонерка?

Існує поширена думка, що в актриси були неймовірні статки. Але це не зовсім так. Її часто підтримували її шанувальники, однак вона заробляла не так вже й багато. Найбільший її заробіток – 300 тисяч доларів за роль у комедії "В джазі тільки дівчата". І це попри те, що вона власниця численних нагород.



Актрисі допомагали її чоловіки

Загадкова смерть

За офіційною версією, вона покінчила з життям самогубством. Прийнявши снодійне з таблетками хлоралгідрату. Розтин тіла показав, що Монро була абсолютно здоровою.

Існують версії про вбивство ікони стилю. Про це свідчить відсутність передсмертної записки та дивне положення тіла: з телефонною трубкою в руках. Крім того, напередодні смерті Монро була у чудовому гуморі. За однією з версій, Мерилін поплатилася життям, бо багато чого знала через зв'язок із Кеннеді.

Однак у свідоцтві про смерть причиною було записано: "Ймовірно, самогубство".