Мерилін Монро: найвідоміші фото голлівудської красуні

6283 Читать новость на русском
Мерилін Монро: найкращі фото
Мерилін Монро: найкращі фото / instyle.com

57 років тому 5 серпня померла одна з найпопулярніших білявок у світі, акторка Мерилін Монро. Найпоширенішою версією загибелі стало її самогубство, однак досі її смерть вважається загадковою.

Монро назавжди залишила за собою звання секс-символа Голлівуду. До того ж, навіть після смерті актриса є прикладом для наслідування та кумиром багатьох жінок.

Читайте також: Без Мерилін Монро 57 років: 8 фактів про секс-символ, які вас здивують

Ми вирішили зібрати найвідоміші фото легендарної діви, аби ще раз пригадати найважливіші події із життя зірки.

Мерилін Морно робить макіяж, 1952

Мерилін Морно робить макіяж, 1952

 

 

 

Мерилін Монро зі своїх другим чоловіком Джої ДіМаджіо

Мерилін Монро у власному домі, 1950-і роки

 

Мерилін Монро у рекламі парфумів Chanel No. 5

Мерилін Монро в 1949 році

Мерилін Монро і Біллі Уайлдер, 1955

Мерилін Монро і Біллі Уайлдер, 1955

Мерилін Монро в квітах, 1950

Мерилін Монро в квітах, 1950

Мерилін Монро курить на даху New York's Ambassador Hotel, 1955

Мерилін Монро курить на даху New York's Ambassador Hotel, 1955

Фотосесія на студії 20th Century-Fox, Лос-Анджелес 1951 рік

Ця зйомка стала останньою в житті актриси, через кілька місяців Мерилін Монро померла.

 

blog_ava
З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
сьогодні
312285
Теги: LifeStyle Голлівуд Мерилін Монро
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
сьогодні 16:05 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 57964
Голлівудська принцеса Меган Маркл: гучні скандали, у які потрапляла герцогиня Сассекська
4 серпня 09:35 Голлівудська принцеса Меган Маркл: гучні скандали, у які потрапляла герцогиня Сассекська
Анастасія Манюхіна 1873
Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
3 серпня 15:10 Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
Юліана Вінтюк 5118
Куди піти у Варшаві: добірка місць, що закохують з першого погляду
2 серпня 20:03 Куди піти у Варшаві: добірка місць, що закохують з першого погляду
Альона Захарова 837
Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
2 серпня 19:00 Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
Марта Вересюк 2332
Новини
Більше новин
Залиште відгук