Мерилін Монро: найвідоміші фото голлівудської красуні
57 років тому 5 серпня померла одна з найпопулярніших білявок у світі, акторка Мерилін Монро. Найпоширенішою версією загибелі стало її самогубство, однак досі її смерть вважається загадковою.
Монро назавжди залишила за собою звання секс-символа Голлівуду. До того ж, навіть після смерті актриса є прикладом для наслідування та кумиром багатьох жінок.
Читайте також: Без Мерилін Монро 57 років: 8 фактів про секс-символ, які вас здивують
Ми вирішили зібрати найвідоміші фото легендарної діви, аби ще раз пригадати найважливіші події із життя зірки.
Мерилін Морно робить макіяж, 1952
Мерилін Монро зі своїх другим чоловіком Джої ДіМаджіо
Мерилін Монро у власному домі, 1950-і роки
Мерилін Монро у рекламі парфумів Chanel No. 5
Мерилін Монро в 1949 році
Мерилін Монро і Біллі Уайлдер, 1955
Мерилін Монро в квітах, 1950
Мерилін Монро курить на даху New York's Ambassador Hotel, 1955
Фотосесія на студії 20th Century-Fox, Лос-Анджелес 1951 рік
Ця зйомка стала останньою в житті актриси, через кілька місяців Мерилін Монро померла.