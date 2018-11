Мерилін Монро повертається: Гвен Стефані зняла зворушливий кліп разом з коханим Блейком Шелтоном

Американська співачка та авторка пісень Гвен Стефані зняла новий кліп разом з кантрі-виконавцем Блейком Шелтоном. Парі вдалось чудово передати різдвяну атмосферу.

Святковий кліп Гвен Стефані та Блейка Шелтона з’явився на офіційному YouTube-каналі співачки у вівторок, 20 листопада. Відео You Make It Feel Like Christmas стало першим синглом різдвяного альбому Гвен Стефані, який має однойменну назву.

Британська кліпмейкерша Софі Муллер добре попрацювала над картиною, тому кліп повністю передає різдвяну атмосферу та святковий настрій. У відео закохана пара готується до святкування Різдва разом. Вони готують пудинг, купують ялинку і ліплять сніговика. Але несподіваний фінал ролика може вас здивувати.

Дивіться відео на пісню You Make It Feel Like Christmas від Гвен Стефані та Блейка Шелтона: