Мерилін Монро повертається: Гвен Стефані зняла зворушливий кліп разом з коханим Блейком Шелтоном

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Гвен Стефані та Блейк Шелтон
Гвен Стефані та Блейк Шелтон / www.instagram.com/gwenstefani

Американська співачка та авторка пісень Гвен Стефані зняла новий кліп разом з кантрі-виконавцем Блейком Шелтоном. Парі вдалось чудово передати різдвяну атмосферу.

Святковий кліп Гвен Стефані та Блейка Шелтона з’явився на офіційному YouTube-каналі співачки у вівторок, 20 листопада. Відео You Make It Feel Like Christmas стало першим синглом різдвяного альбому Гвен Стефані, який має однойменну назву.

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Британська кліпмейкерша Софі Муллер добре попрацювала над картиною, тому кліп повністю передає різдвяну атмосферу та святковий настрій. У відео закохана пара готується до святкування Різдва разом. Вони готують пудинг, купують ялинку і ліплять сніговика. Але несподіваний фінал ролика може вас здивувати.

Дивіться відео на пісню You Make It Feel Like Christmas від Гвен Стефані та Блейка Шелтона:

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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