"Месники" боротимуться за найпрестижніші номінації Оскара-2020: Disney презентував нові постери

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"Месники: Завершення" боротимуться за Оскар-2020
"Месники: Завершення" боротимуться за Оскар-2020 / Twitter / @Avengers

Підготовка до однієї з найпрестижніших кінопремій року – Оскар-2020 – набуває нових обертів. Так, кінокомпанія Disney показала фанатам нові постери до фільму "Месники: Завершення".

На сайті видання SuperHeroHype з'явилася інформація щодо просування компанією Disney фільму від улюбленого мільйонами Всесвіту Marvel.

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Творці картини активно почали просувати фільм "Месники: Завершення", адже комітет премії Оскар-2020 оголосять шортлист з 10 кінострічок вже 16 грудня 2019 року. Цілком ймовірно, що завершальна частина "Месників" стане однією із них.

На сторінці у твіттері під назвою Vahn (@ImAFilmEditor) з'явилися перші постери з промо-кампанії від Disney та Marvel до майбутнього Оскара-2020. Для кадрів, які просуватимуть фільм, обрано найяскравіші моменти фінальної частини "Месників", а на них також зазначено номінації, за які хочуть боротися творці супергеройської картини.

Так, окрім статуетки за найкращий звук, за найкращий звуковий монтаж, за найкращий монтаж та за найкращий дизайн костюмів, "Месники: Завершення" хочуть отримати головну нагороду – називатися найкращим фільмом року.


Постер "Месників: Завершення" з промо-кампанії до Оскара-2020 / Twitter / @ImAFilmEditor

Месники 2019 Оскар 2020
Постер "Месників: Завершення" з промо-кампанії до Оскара-2020 / Twitter / @ImAFilmEditor

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Disney Кіно LifeStyle Оскар Оскар 2020
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