"Месники: Кінець гри": перший трейлер та сюжет довгоочікуваного фільму

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"Месники: Кінець гри": сюжет і перший трейлер
"Месники: Кінець гри": сюжет і перший трейлер / kino-teatr.ua

7 грудня став своєрідним святом для всіх прихильників кінострічок Marvel, адже саме в цей день у мережі опублікували перший трейлер довгоочікуваного фільму "Месники: Кінець гри". Згідно з тизером, історія буде досить захопливою.

Це четвертий за рахунком фільм про супергероїв Marvel, які об'єднуються, щоб протистояти лиходіям та врятувати світ. Кінострічка заснована на коміксах, тому її сюжет є непередбачуваним та фантастичним.

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Зазначимо, що у попередній частині "Месників", яка вийшла у світ у травні 2018 року, половина Всесвіту, як і супергероїв, була знищена. Відтак глядачі тільки могли здогадуватись, чим продовжиться захоплива історія. Згідно з першим тизером, супергерої продовжать боротьбу, адже попереду у них – головний бій. 

Ми зазнали значних втрат. Втратили рідних, друзів та частинку себе. Але попереду – головний бій,
– йдеться у тизері. 

Справжнім сюрпризом для прихильників Marvel стане і поява деяких персонажів, які були відсутні в попередньому фільмі. Зокрема, у кінострічці з'явиться Людина-мураха, якого зіграв актор Пол Радд.

Зазначимо, що прем'єра фільму запланована на весну 2019 року.

Дивіться трейлер до фільму "Месники: Кінець гри" (відео):

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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