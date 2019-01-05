"Месники: Кінець гри": в супергеройському фільмі з'явиться ще один персонаж

Фантастична кінострічка "Месники: Кінець гри" (The Avengers: Endgame) стала однією з найбільш очікуваною. Все тому, що непересічний сюжет серії фільмів Marvel підігрівають чутками.

Днями на порталі IMDb з'явилась інформація, що у четвертій частині фільму "Месники" глядачі зможуть побачити Харлі Кінера. Цей перонаж постав у "Залізній людині 3", коли віллу Тоні Старка зруйнували, а його костюм вийшов з ладу. Тоді маленький хлопчик Харлі допоміг супергерою відновити свої сили.

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Відомо, що роль уже дорослого Кінера зіграє актор Тай Сімпкінс. У мережі припускають, що саме він вдруге зможе врятувати Тоні Старка від загибелі.



"Месники: Кінець гри": з'явились нові деталі фільму про супергероїв / IMDb

Зазначимо, що прем'єра фільму запланована на весну 2019 року. Супергерої повинні будуть востаннє об'єднатись, щоб врятувати світ. Однак не тільки лиходії ставатимуть на заваді їм, але й особисті драми та страхи. У фільмі "Месники: Кінець гри" автори підготували для кіноманів кілька сюрпризів. Зокрема, на телеекрани повернеться Людина-мураха, якого зіграв актор Пол Радд.

Дивіться трейлер до фільму "Месники: Кінець гри" (відео):