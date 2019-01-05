"Месники: Кінець гри": в супергеройському фільмі з'явиться ще один персонаж

273
"Месники: Кінець гри"
"Месники: Кінець гри" / www.imdb.com

Фантастична кінострічка "Месники: Кінець гри" (The Avengers: Endgame) стала однією з найбільш очікуваною. Все тому, що непересічний сюжет серії фільмів Marvel підігрівають чутками.

Днями на порталі IMDb з'явилась інформація, що у четвертій частині фільму "Месники" глядачі зможуть побачити Харлі Кінера. Цей перонаж постав у "Залізній людині 3", коли віллу Тоні Старка зруйнували, а його костюм вийшов з ладу. Тоді маленький хлопчик Харлі допоміг супергерою відновити свої сили.

Читайте також: "Месники: Кінець гри": перший трейлер та сюжет довгоочікуваного фільму

Відомо, що роль уже дорослого Кінера зіграє актор Тай Сімпкінс. У мережі припускають, що саме він вдруге зможе врятувати Тоні Старка від загибелі.


"Месники: Кінець гри": з'явились нові деталі фільму про супергероїв / IMDb

Зазначимо, що прем'єра фільму запланована на весну 2019 року. Супергерої повинні будуть востаннє об'єднатись, щоб врятувати світ. Однак не тільки лиходії ставатимуть на заваді їм, але й особисті драми та страхи. У фільмі "Месники: Кінець гри" автори підготували для кіноманів кілька сюрпризів. Зокрема, на телеекрани повернеться Людина-мураха, якого зіграв актор Пол Радд.

Дивіться трейлер до фільму "Месники: Кінець гри" (відео):

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
4 січня 17:45 Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
1187
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
4 січня 16:30 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
5195
Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
4 січня 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
Альона Захарова 1504
Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
4 січня 10:20 Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
855
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
3 січня 20:30 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
47178
Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
2 січня 21:02 Найцікавіші книжки 2018 року, які точно не можна пропустити
Євгенія Мазур 2103
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук