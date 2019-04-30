"Месники: Завершення" – підсумок кіноісторії, яка тривала 11 років

Наймасштабніший із фільмів всесвіту Marvel ввійшов в історію, як перший, що зібрав у світі понад 1 мільярд за стартові вихідні в прокаті. Ми розкажемо про нього без спойлерів.

"Месники: Завершення" – це фільм-прощання, який підвів раніше випущених 21 фільм Marvel Cinematic Universe до спільного знаменника, завершив основні сюжетні лінії і відповів на багато питань, які залишались відкритими. Можна впевнено сказати, що за 11 років існування фільмів MCU глядачі поділились на два табори – тих, хто Marvel любить і дивиться, і тих, хто Marvel терпіти не може. Фінальні "Месники" лише посилять позицію учасників обох таборів. Бо 22-й за рахунком фільм, який містить в собі все "нагенерене" екранізованими коміксами і перетворив у трьохгодинні каруселі з соплями, сльозами, мужністю і самопожертвою, ввібрав у себе усі плюси та недоліки попередніх картин. І це добре.

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"Месники: Завершення": офіційний кадр фільму

На завершення, пробачте за тавтологію, "Завершення", всі супергерої постають, як ніколи, жертовними і відданими рятівниками. Окрім типових жартів і слідування своїм інтересам, чи інтересам своєї компанії із суперздібностями, кожен герой доходить до точки, коли готовий віддати найдорожче заради половини планети, яку знищив Танос. Глядачі любили цих героїв за людяність (читайте – схильність помилятись чи потурати своїм бажанням), але зрештою, вони сформувались як герої-стоїки, готові віддати своє життя заради спасіння багатьох незнайомих "простих смертних". Красивий фінал.

Оригінальна назва "Месників" – Endgame, ховає в собі більше суті, ніж передає український переклад. Endgame – це також завершення шахматної партії, чим творці і натякають, що ставлять до свого пазлу останні фрагменти. Відчувається, що "Месники: Завершення" – ностальгійне кіно, в якому його творці, так само як і ми, глядачі, прощаються з частиною персонажів, відпускаючи їх на волю.



"Месники: Завершення": офіційний кадр фільму

Не таємниця і не спойлер, що майбутнє франшизи поки що в тумані. Нас, без сумніву, очікують нові фільми, найближчим з яких стане "Людина-павук: Далеко від дому", але глобальними подальшими планами Marvel не ділиться. Саме тому в Endgame немає post credits сцени. Тож скільки ви не дивитиметесь титри, після них не буде жодного короткого ролика, до яких ми вже встигли звикнути. Цим Marvel ніби підкреслює, що ставить крапку, а не кому.

Найкраще в останніх "Месниках" те, що тут всім героям вистачило місця і часу. Час, щоб розпустити нюні, зібратись із силами, пропрацювати образи чи попросити вибачення, визнати, виправити чи хоча би прийняти помилки. Складно зняти кіно про, буквально, натовп персонажів, у кожного з яких свій якщо не соло-фільм, то принаймні багата і окрема передісторія.

Увагою обділені хіба що Танос і його жертви. Останнім важко пропрацьовувати старі образи, бо вони стали попелом, а от поганець, так би мовити, зіпсувався: якщо у "Війні нескінченності" Танос розкрився добре, то у "Завершенні" швидше грав роль типового злого створіння без будь-якої глибини. Він поганий, бо поганий. Ніяких внутрішніх конфліктів, чи вбивання дочок, чи ділення думками. Танос тут є, він займає досить багато кіночасу собою, але при цьому деградує у злегка антуражну роль. Не до нього нам, ми фільм-прощання дивитись прийшли.

І нас таких багато. Бо 1,2 мільярда доларів за перший вікенд – рекордні збори для будь-якого фільму. Ми не збираємось переконувати вас дивитись це кіно, бо якщо ви це читаєте, то вже його глянули, чи глянете найближчим часом. Єдине що радимо, так це освіжити у пам'яті хоча б три фільми про "Месників", або подивитись MCU фільми, яких ще не бачили (якщо такі існують) — на Endgame варто йти підготованими. Бо у фільмі багато пасхалок і взагалі він орієнтований на досвідченого глядяча, який справно поповнював бокс офіс Marvel/Disney більше десятиліття. Що ж, воно було того варте. З висновком погоджується більшість критиків і рейтинг IMDb — 9,1. Гідне завершення епохи.

"Месники: Завершення": дивитись трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb