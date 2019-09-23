"Месники: Завершення" позмагаються за Оскар-2020

Фантастична кінострічка "Месники: Завершення" студій Disney та Marvel Studios планує підкорити не один Оскар у 2020 році. Про це заявили самі ж представники кінокомпоній.

Наразі невідомо, у яких номінаціях фільм на основі коміксів позмагається наступного року, але творці стрічки переконані, що вона матиме шалений успіх. Про це повідомляють на сайті DisneyStudiosAward.

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У виданні ScreenRant додають, що Роберт Дауні-молодший має всі шанси позмагатись за найкращу чоловічу роль, адже у "Месниках: Завершення" роль Тоні Старка фанатам запам'яталась чи ненайбільше.



Роберт Дауні-молодший в ролі Тоні Старка у "Месниках: Завершення" / IMDb

Сюжет фільму "Месники: Завершення": всі супергерої створюють єдину команду, щоб протистояти наймогутнішому лиходію – Таносу. Він зумів захопити світ та знищити велику частину його населення. Чимало супергероїв теж зникло, що неабияк засмутило глядачів. Однак шанс на порятунок все-таки є, адже до числа героїв долучається Капітан Марвел – американський пілот Керол Денверс, яка через злиття з ДНК воїна інопланетної раси Кріі отримує надприродні сили. Окрім цього, до месників приєднаються й інші супергерої Marvel, яких не було у попередній кінострічці. Зокрема, Людина-мураха.

Варто додати, що окрім найбільш касового фільму 2019 року, студія Disney планує висунути на Оскар також фільми "Aладдін", "Kороль Лeв", "Істоpія іграгшок 4" і "Xолодне ceрдцe 2". Втім, хто потрапить у перший шорт-лист Оскара, прихильники кінопремії дізнаються лише наприкінці 2019 року.

Що відомо про Оскар-2020?92-а церемонія вручення премій Оскар призначена на 9 лютого 2020 року. Номінанти на кінопремію будуть оголошені 13 січня 2020 року. Традиційно, у грудні 2019 року з'явиться шорт-лист, у якому будуть вказані ймовірні номінанти на премію. У 2020 році церемонія проведення премії може відбутись без ведучого, як це було у 2019-му.