"Месники: Завершення": студія Marvel опублікувала новий трейлер і постер фільму

Завіса над фільмом "Месники: Завершення" (Avengers: Endgame) впала і тепер фанати знають більше деталей про нову кінострічку. Кіностудія Marvel нарешті оголосила офіційну назву фільму, показала всіх героїв на постері та опублікувала новий розгорнутий трейлер.

Другий трейлер фантастичного фільму "Месники: Завершення" з'явився на YouTube-каналі Marvel Studios сьогодні, 14 березня. Лише за годину його переглянули майже півмільйона разів. Що цікаво, майже всі кадри нового трейлеру показано у чорно-білих кольорах з виділенням лише червоних відтінків.

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"Месники: Завершення" 2019: дивитись трейлер фільму онлайн

Новий фільм стане четвертим за рахунком, який збере всіх супергероїв всесвіту Marvel. Вони змушені будуть об'єднатися, щоб врятувати світ. Після дії всіх каменів нескінченності в рукавиці лиходія Таноса, зникло половину населення на всіх планетах. Відтак, зникла і частина супергероїв, яких у новому трейлері оплакують згорьовані друзі з надздібностями.



Офіційний постер до фільму "Месники: Завершення" 2019 / Marvel Studio

Нова стрічка стане продовженням знаменитого фільму "Месники: Війна нескінченності", яка вийшла на кіноекрани у травні 2018 року. У нових "Месниках 4" фанати дізнаються, чи зможе Залізна людина потрапити додому на Землю після страшної катастрофи, в який момент виникнуть почуття між супергероями Чорною вдовою та Соколиним оком та як приймуть у свою команду нового супергероя – Капітана Марвела, якій в попередньому фільмі було надіслано на пейджер сигнал тривоги.

"За всяку ціну", – повторюють фразу супергерої стрічки, прагнучи повернути половину людства будь-яким способом.

Прем'єра фільму запланована в Україні на 25 квітня 2019 року, у світі її покажуть днем раніше – 24 квітня.