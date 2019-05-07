Met Gala 2019: найпровальніші образи з червоної доріжки

Вчора, 6 травня, в Нью-Йорку відгриміла одна з найкращих світських подій – бал Інституту костюма музею Метрополітен. На модний захід Met Gala зібрались найкращі знаменитості світу, які продемонстрували не лише розкішні наряди з бездоганним почуттям смаку, а й такі, що отримали шквал критики в соціальних мережах.