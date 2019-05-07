Met Gala 2019: найпровальніші образи з червоної доріжки
Вчора, 6 травня, в Нью-Йорку відгриміла одна з найкращих світських подій – бал Інституту костюма музею Метрополітен. На модний захід Met Gala зібрались найкращі знаменитості світу, які продемонстрували не лише розкішні наряди з бездоганним почуттям смаку, а й такі, що отримали шквал критики в соціальних мережах.
Модний аналог Оскару відкрив свою червону доріжку близько 19:00, куди почали прибувати перші зірки Голлівуду, музичної та модної індустрій. Відтак, самотні або в присутності своїх половинок вони засвітили різноманітні вбрання. Раніше ми зробили підбірку найрозкішніших вбрань, а тепер пропонуємо поглянути на сукні, які, на думку редакції LifeStyle 24, викликали менший захват у своїх шанувальників.
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Серена Вільямс
Кеті Перрі
Лілі Коллінз
Пріянка Чопра
Лена Данхем і Джеміма Кірке
Керрі Вашингтон
Awkwafina
Люпіта Ніонго
Гейлі Стайнфільд
Емілі Блант