Met Gala 2019: найпровальніші образи з червоної доріжки

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Кеті Перрі в костюмі бургера
Кеті Перрі в костюмі бургера / Instagram / @celebs_in_touch

Вчора, 6 травня, в Нью-Йорку відгриміла одна з найкращих світських подій – бал Інституту костюма музею Метрополітен. На модний захід Met Gala зібрались найкращі знаменитості світу, які продемонстрували не лише розкішні наряди з бездоганним почуттям смаку, а й такі, що отримали шквал критики в соціальних мережах.

Модний аналог Оскару відкрив свою червону доріжку близько 19:00, куди почали прибувати перші зірки Голлівуду, музичної та модної індустрій. Відтак, самотні або в присутності своїх половинок вони засвітили різноманітні вбрання. Раніше ми зробили підбірку найрозкішніших вбрань, а тепер пропонуємо поглянути на сукні, які, на думку редакції LifeStyle 24, викликали менший захват у своїх шанувальників.

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Серена Вільямс

 

Кеті Перрі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamalouki (@jamaloukimag)

 

Лілі Коллінз

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lily Collins (@lilyjcollins)

 

Пріянка Чопра

 

Лена Данхем і Джеміма Кірке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lena Dunham (@lenadunham)

 

Керрі Вашингтон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Amová (@amova_by_moya)

 

Awkwafina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений AWKWAFINA (@awkwafina)

 

Люпіта Ніонго

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)

 

Гейлі Стайнфільд

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Viktor&Rolf (@viktorandrolf)

 

Емілі Блант

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Met Gala Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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