Met Gala-2019: найрозкішніші вбрання із червоної доріжки

Нью-Йорк перетворився у мекку для голлівудських зірок, адже у місті відбувається одна з найграндіозніших подій – щорічний бал Met Gala-2019. На червоній доріжці засяяли знамениті моделі, які є "ангелами" Victoria's Secret, актори та музиканти. Які розкішні вбрання засвітили американські зірки – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.

Ще восени 2018 року організатори Met Gala-2019 оголосили тему вечірки – Camp: Notes on Fashion, або просто кемп. Таку інтригуючу назву знаменитості повинні були відобразити у своїх образах для червоної доріжки, показавши штучність, іронію, ностальгію і екстравагантність. Тому навіть журналісти та модні критики не могли прогнозувати, якими будуть вбрання.

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Відтак креативні зірки та їх стилісти зуміли вразити всіх появою на Met Gala-2019. Що з цього вийшло – дивіться у фотопідбірці LifeStyle 24.

Найрозкішніші образи Met Gala-2019

Леді Гага перетворила свій вихід на шоу. Спершу вона постала у рожевій накидці, згодом у чорній пишній сукні та рожевій, після чого і зовсім залишилась позувати перед камерами у мікрошортах і спідній білизні.

Розі Хантінгтон-Уайтлі

Ірина Шейк

Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер

Хейлі Болдуін

Кайлі Дженнер та Кендалл Дженнер

Сірша Ронан

Кім Кардашян

Емма Стоун та Ніколя Гаскьєр

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Селін Діон

Наомі Кемпбелл

Джемма Чан

Кеті Холмс