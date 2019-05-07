Met Gala-2019: найрозкішніші вбрання із червоної доріжки

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Met Gala 2019 - фото з червоної доріжки балу Met Gala
Met Gala-2019: найрозкішніші вбрання / LifeStyle 24

Нью-Йорк перетворився у мекку для голлівудських зірок, адже у місті відбувається одна з найграндіозніших подій – щорічний бал Met Gala-2019. На червоній доріжці засяяли знамениті моделі, які є "ангелами" Victoria's Secret, актори та музиканти. Які розкішні вбрання засвітили американські зірки – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.

Ще восени 2018 року організатори Met Gala-2019 оголосили тему вечірки – Camp: Notes on Fashion, або просто кемп. Таку інтригуючу назву знаменитості повинні були відобразити у своїх образах для червоної доріжки, показавши штучність, іронію, ностальгію і екстравагантність. Тому навіть журналісти та модні критики не могли прогнозувати, якими будуть вбрання. 

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Відтак креативні зірки та їх стилісти зуміли вразити всіх появою на Met Gala-2019. Що з цього вийшло – дивіться у фотопідбірці LifeStyle 24.

Найрозкішніші образи Met Gala-2019

Леді Гага перетворила свій вихід на шоу. Спершу вона постала у рожевій накидці, згодом у чорній пишній сукні та рожевій, після чого і зовсім залишилась позувати перед камерами у мікрошортах і спідній білизні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Розі Хантінгтон-Уайтлі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

Ірина Шейк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер

Хейлі Болдуін 

Кайлі Дженнер та Кендалл Дженнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Сірша Ронан

Кім Кардашян 

Емма Стоун та Ніколя Гаскьєр

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Селін Діон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Céline Dion (@celinedion)

Наомі Кемпбелл 

Джемма Чан

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gemma Chan (@gemma_chan)

Кеті Холмс

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Стиль і мода Met Gala
Джерело: LifeStyle 24
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