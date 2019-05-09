Met Gala 2019: стало відомо, який дизайнер створив найбільше вбрань для модної події

Нарешті, коли вбрання знаменитостей, у яких вони сяяли на рожевому хіднику Met Gala 2019, обговорені, можна прокоментувати роботу дизайнерів і модельєрів. Адже вони готувалися до цієї події не менше, ніж зірки шоу-бізнесу. Ба більше, вони створювали так званий антураж і задавали тону цьому святові – творили над вбраннями знаменитостей.

Кілька днів тому у Нью-Йорку відбулася найгучніша модна подія, на яку мріють потрапити всі модниці світу. А зірки, які отримали бажане запрошення на Met Gala 2019, готувалися до виходу на рожевий килимок протягом кількох місяців. На світському заході знаменитості засвітилася у сукнях від Versace, Gucci, Moschino, Michael Kors та інших.

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Тож, якому дизайнеру довелося найбільше працювати перед балом Інституту костюма музею Метрополітен – читайте далі.

Тріумфатором рейтингу знову виявився бренд Gucci.

У сукнях та костюмах від цієї марки на Met Gala 2019 нарахували 25 чоловіків та жінок. Дизайнеру і художньому директору модного дому Алессандру Мікеле довелося добряче попрацювати перед проведенням модної події. Тому він отримав заслужене перше місце.

Одразу після нього у рейтингу розташувався бренд Salvatore Ferragamo, якому віддало перевагу 14 людей, а на третьому місці Moschino. У вбранні від модельєра Brandon Maxwell прийшла лише одна Леді Гага, однак її вихід став чи не найефектнішим серед усіх інших.