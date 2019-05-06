В передчутті Met Gala: що відомо про найвідоміший бал Голлівуду 2019 року

Одна з найвідоміших подій в індустрії світової моди – Met Gala 2019 – прогримить вже сьогодні, 6 травня. Розкішний аналог премії Оскар, але лише у фешн-світі, традиційно відбудеться у Музеї мистецтва Метрополітен в Нью-Йорку, США. Все, що варто знати про цьогорічну подію – читайте у нашому матеріалі.

Від дати до теми та найдрібніших деталей балу Інституту костюма музею Метрополітен ви можете дізнатись лише за декілька годин до події. Найцікавішими деталями Met Gala 2019 поділились у Vogue.

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Що таке Met Gala?

Фешн-подія світового масштабу має декілька промовистих значень. Зокрема, це гала-концерт Інституту костюма в нью-йоркському Музеї мистецтв Метрополітен. Вперше бал Met Gala було проведено у 1948 році завдяки Елінор Ламберт, яку вважали "хресною мамою" американської моди. Вона була однією з центральних постатей у фешн-середовищі Нью-Йорка свого часу.

Відтак, щороку в перший понеділок травня урочиста подія Met Gala об'єднує найвідоміших осіб модної, музичної і кінематографічної індустрій, щоб провести збір коштів на підтримку фонду Інституту костюма Метрополітен-музею. У 2018 році повідомлялося, що було зібрано близько 420 мільйонів доларів.

Яка тема Met Gala-2019?

Зірки також не пропускають можливості продемонстрували власні образи на червоній доріжці, що відповідають заявленій тематиці балу. У 2019 році тема Met Gala – Camp: Notes on Fashion ("Кемп: нотатки про моду"). Тобто, відповідно до заявленої теми всі костюми повинні відображати естетику Кемпу, яка характеризується іронією, деякою вульгарністю, підвищеною театральністю і прихильністю до поганого смаку. Кемп особливо був популярний у 1960-ті роки, який часто висвітлювали у своїх фільмах такі режисери, як Джордж і Майк Кучар, Джек Сміт, Енді Воргол, Джон Уотерс ("Рожеві фламінго", "Лак для волосся", "Поліестер").

Дивіться епізод з фільму "Рожеві фламінго":

В якій годині розпочнеться Met Gala?

Зустріч зірок відбувається в перший понеділок травня, цього року – 6 травня. Відкриття червоної доріжки відбудеться о 19:00 в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку за місцевим часом. В Україні перші фото і відео з події ви можете побачити вже з 2:00 в ніч на 7 травня.

Вечір починається з "коктейльної" пори, протягом якої гості гуляють по червоній доріжці і оглядають нову виставку, а потім сідають на вечерю і споглядають вечірні вистави. Журналісти і фанати зможуть побачити Met Gala лише на червоній доріжці, адже сам захід завжди проходить за закритими дверима, недоступним від камер.

Хто стане патроном події?

Цьогоріч це буде 71-й за рахунком бал, який 24 рік поспіль організовує головна редакторка глянцю Vogue Анна Вінтур. Для кожного заходу вона також обирає для себе співголів, які стають головними патронами події. Минулого року ними стали Бейонсе, Тейлор Свіфт, Кеті Перрі, Амаль Клуні та Ріанна. У 2019 році така честь дісталась співачці Леді Газі, модельєру Алессандро Мікеле, співаку Гаррі Стайлсу і тенісистці Серені Вільямс. Очікується, що Леді Гага і Гаррі Стайлс виконають 2 музичних виступи.

Скільки коштує квиток?

Спонсором цьогорічної події стане бренд Gucci. Цьогорічна подія Met Gala 2019 обійшлась організаторам у 3,5 мільйона доларів. Відтак, білети на бал Інституту костюма музею Метрополітен коштують 30 тисяч доларів, а замовлення столиків на "афтерпаті" – 275 тисяч доларів. На подію можуть потрапити лише ті зірки, хто отримав схвалення від Анни Вінтур.

Хто завітає на Met Gala 2019?

Підраховано, що Met Gala 2019 года прийме від 600 до 700 гостей – від зірок A-list до дизайнерів і спонсорів балу. 48% списку гостей цього року складають актори. Відомо, що серед них будуть Люпіта Ніонго, Дженніфер Лопес, Блейк Лайвлі, Раян Рейнольдс, Бредлі Купер та інші. 32% гостей складуть представники модної індустрії. Серед них – Том Форд, Донателла Версаче, Міучча Прада, Пьерпаоло Піччолі і Клер Вейт Келлер.

Що можна буде побачити на виставці Met Gala?

В експозиції буде представлено близько 200 предметів образотворчого мистецтва і моди, в яких простежуватиметься еволюція предметів з XVII століття і до наших днів. Попередній перегляд каталогу Джонні Дюфорта показує, що в стінах Met Gala зірки побачать тематичні колекції брендів Moschino весна/літо 2017, Gucci осінь/зима 2016 та Off-White Pre-Fall 2018.