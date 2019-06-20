Met Gala по-королівськи: найдивніші капелюшки на Аскотському іподромі

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Королівські кінні перегони
Королівські кінні перегони / www.gettyimages.com

Кінні перегони на Аскотському іподромі є однією з найбільш очікуваних подій у Великобританії! В цей день збираються одні з найвпливовіших людей, зокрема, члени королівської сім'ї.

Потрапити на королівські кінні перегони не так просто, адже у перші дні усі охочі швидко розкуповують квитки. Цікаво, що модниці починають готувати свої образи за три-чотири місяці, як мінімум, до початку перегонів, плануючи свій "лук" до найменших дрібниць.

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Одним з головних атрибутів для ladies, які хочуть завітати на Аскотський іподром є саме капелюх. Однак деякі з гостей Royal Ascot 2019 (захід триває з 18 до 23 червня) підготували надмірно епатажні та яскраві образи.

Відтак редакція LifeStyle 24 підготувала суб'єктивну підбірку найбезглуздіших капелюшків цьогорічних кінних перегонів.

Найдивніші капелюшки на Royal Ascot 2019

Королівські кінні перегони
Royal Ascot 2019 / Getty Images

Королівські кінні перегони
Royal Ascot 2019 / Getty Images

Королівські кінні перегони
Royal Ascot 2019 / Getty Images

Королівські кінні перегони
Royal Ascot 2019 / Getty Images

Королівські кінні перегони
Royal Ascot 2019 / Getty Images

Королівські кінні перегони
Royal Ascot 2019 / Getty Images

Королівські кінні перегони
Royal Ascot 2019 / Getty Images

Королівські кінні перегони
Royal Ascot 2019 / Getty Images

Королівські кінні перегони
Royal Ascot 2019 / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Великобританія
Джерело: LifeStyle 24
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