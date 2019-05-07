Met Gala по-українськи: Маша Єфросиніна показала курйозні фото

Телеведуча Маша Єфросиніна розсмішила мережу архівними знімками. Зірка постала у курйозних костюмах, які вона приміряла у 2010 році для "українського" Met Gala.

Поки світ захоплюється розкішними кадрами зі щорічного балу Met Gala, який із розмахом відгримів у нью-йоркському Музеї мистецтв Метрополітен, українські зірки коментують подію. Так, Оля Полякова знайшла епатажний образ та звинуватила Кеті Перрі в плагіаті. А от Маша Єфросиніна пригадала, як колись пародіювала Met Gala.

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На своїй сторінці в Instagram телеведуча опублікувала серію фото, на яких постала у кумедних костюмах. Зокрема, Маша Єфросиніна перевтілилась у пишнотілу красуню в червоній сукні, жабу, качку і танцівницю в цирку. На одному зі знімків вона позувала перед камерою зі своїми колегами – телеведучими Сергієм Притулою та Олександром Педаном.

Ймовірно, знімки зірка зробила під час зйомок гумористичної передачі “Зроби мені смішно". Саме там, у 2010 році, знаменитості робили вітчизняну версію фешн-балу Met Gala.



Маша Єфросиніна в костюмі качки / Instagram / @mashaefrosinina



Телеведуча Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina



Met Gala по-українськи / Instagram / @mashaefrosinina