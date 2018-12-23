Металевий блиск та глибоке декольте: Елізабет Херлі приголомшила стильним вбранням

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Елізабет Херлі
Елізабет Херлі / Instagram / @elizabethhurley1

53-річна британська акторка Елізабет Херлі показала шанувальникам у соціальних мережах чотири стильних та звабливих образи, у яких можна зустріти Різдво або Новий рік 2019.

Нові знімки знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Елізабет стала зіркою соціальних мереж, адже у свої 53 роки може легко похизуватися чудовою фігурою та відчуттям стилю.

Для святкування Різдва Херлі приміряла чорну сукню з мереживом та паєтками з глибоким звабливим декольте. Легка укладка та насичений макіяж завершили образ акторки.

Для наступних виходів британка почала більше експериментувати з текстурою та кольорами одягу. Так, цікавим стало поєднання шкіряних обтислих штанів та яскравої блискучої майки. 

 

 

 

 

Хто така Елізабет Херлі? Англійська акторка, модель, продюсер, дизайнер одягу. Елізабет знялася в декількох успішних картинах, але однією з найбільш вдалих і відомих її робіт залишається роль привабливого диявола у фільмі "Засліплений бажаннями" (2000) .

Теги: LifeStyle Великобританія Стиль і мода Мода
Джерело: 24 канал
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