Меттью Мак-Конегі – 50: найкращі ролі оскароносного актора

Сьогодні, 4 листопада, Меттью Мак-Конегі святкує свій 50-й день народження. У знаковий для зірки день журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати найуспішніші ролі оскароносного актора.

Меттью Мак-Конегі народився в штаті Техас та мріяв стати адвокатом. Однак після прочитання книги Ога Мандіно "Найкращий продавець у світі" він твердо вирішив присвятити життя кінематографу. Судячи з успіху його фільмів, Меттью Мак-Конегі зробив правильний вибір.

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Десятки популярних кінострічок, престижні премії, серед яких – Оскар, та всесвітня слава – це невеликий список того, чого актор досягнув до 50 років. Журналісти LifeStyle 24 вирішили показати, наскільки Меттью Мак-Конегі легко перевтілюється з комедійного героя в історичну постать.

"Як позбутися хлопця за 10 днів" (2003)

Романтична комедія з Меттью Мак-Конегі підкорила весь світ. За сюжетом, успішна журналістка намагається випросити для себе серйозні теми для статей. Цю змогу вона отримає тільки у випадку, якщо напише матеріал про те, як позбутися бойфренда за 10 днів. З усіх чоловіків вона обирає того, хто уклав протилежне парі зі своїм керівником.

Дивіться трейлер до фільму "Як позбутись хлопця за 10 днів" – відео:

"Привиди колишніх подружок" (2009)

Ще одним яскравим прикладом комедійної ролі Меттью Мак-Конегі є фільм "Привиди колишніх подружок". У кінострічці актор зіграв роль фотографа-ловеласа, який сприймає стосунки тільки на одну ніч. Однак у день весілля свого єдиного брата чоловіка навідують три привиди – минулого, сучасного та майбутнього. Як і в історії Чарльза Діккенса, він переосмислює своє життя.

Дивіться трейлер до фільму "Привиди колишній подружок" – відео:

"Далласький клуб покупців" (2013)

Найбільше нагород за всю кар'єру Меттью Мак-Конегі отримав за роль Рона Фудруфа – ковбоя, в якого діагностували СНІД. Головний герой не має наміру здаватись перед недугою та за місяць, який йому дали лікарі, він лікується нетрадиційними методами і створює спеціальну систему постачання ліків людям з таким же діагнозом.

Понад 93% глядачів назвали фільм шедевральним. Окрім цього, майстерність Меттью Мак-Конегі відзначили кінокритики, які вручили актору премію Оскар, Золотий глобус та премію Гільдії акторів США.

Дивіться трейлер до фільму "Далласький клуб покупців" – відео:

"Лінкольн для адвоката" (2011)

Однією з найкращих кінострічок за участю Меттью Мак-Конегі є фільм "Лінкольн для адвоката". Саме в цій кінострічці актор мав змогу приміряти ту професію, про яку мріяв у дитинстві. Він зіграв роль Міккі Голлера – талановитого адвоката, який часто допомагає злочинцям уникнути покарання. Однак чергова справа несподівано створює великі проблеми у житті юриста: багатій, якого звинувачують у нападі на повію, приховує правду від Міккі. Відтак вивести мільйонера на чисту воду стає пріоритетною та нелегкою роботою адвоката.

Дивіться трейлер до фільму "Лінкольн для адвоката" – відео:

"Інтерстеллар" (2014)

Науково-фантастичний фільм "Інтерстеллар" і досі переглядають сотні кіноманів. У недалекому майбутньому людство опинилось на межі знищення, тому чимало науковців розвідують можливості життя на інших планетах. Астронавтам вдалось знайти портал, однак тепер їм потрібно знайти спосіб переселити туди людей.

Дивіться трейлер до фільму "Інтерстеллар" – відео: