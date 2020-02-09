Меттью Перрі опублікував перші дописи в інстаграмі: якими кадрами поділився актор

Голлівудський актор Меттью Перрі, який зіграв роль Чендлера у популярному серіалі "Друзі", відтепер є в інстаграмі. Поки знаменитість опублікував перші дописи, а на його акаунт вже підписались близько 5 мільйонів людей.

Як відомо, 50-річний Меттью Перрі – один з небагатьох представників Голлівуду, який не афішує приватне життя. Актор відмовляється від участі у світських заходах та ігнорує запрошення на кіноподії. Тому його поява в мережі неабияк здивувала прихильників, адже тепер люди зможуть більше довідатись про особисте життя Меттью Перрі.

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"Що це, моя інстаграм-сторінка?" – з гумором написав актор. Вже 8 лютого Меттью Перрі поділився першим дописом з прихильниками, який викликав чималий резонанс. Актор опублікував кадри з серіалу "Друзі", на яких його персонаж Чендлер від радості пританцьовує.

Ось, який я в захваті, що нарешті долучився до інстаграму. Отже, починаємо,

– написав Меттью.

Ймовірно, сторінка актора буде відзначитись американським гумором. У наступному дописі Меттью Перрі показав приватний кадр, зроблений під час відпочинку. На ексклюзивному фото, якого ще не було в мережі, зірка серіалу "Друзі" постав на фоні яскравої жаби з кумедними великими очима. До світлини Меттью Перрі додав: "Думаєте, я з нею щось матиму?"

Це розвеселило не тільки прихильників Меттью Перрі, але і його колег. Так, Ліза Кудроу публічно прокоментувала створення інстаграм-сторінки. "Нарешті! Так! Не вірю своїм очам! Ласкаво просимо в інстаграм, Меттью Перрі. Друзі на все життя", – написала виконавиця ролі Фібі у мережі. До допису вона додала архівний знімок з Меттью Перрі, зроблений після зйомок серіалу "Друзів". Окрім цього, Дженніфер Еністон з гумором написала: "Ти не міг ще почекати, Меттью".

Цікаво, що всі актори серіалу "Друзі" після завершення зйомок продовжують спілкуватись. Меттью Перрі, Метт Леблан, Девід Швіммер, Кортні Кокс, Дженніфер Еністо та Ліза Кудроу залюбки проводять спільні ланчі та підтримують один одного на кінопреміях. Також актори влаштовують закриті вечірки, ефектні кадри з яких залюбки демонструють у мережі.