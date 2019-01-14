"Ми до біса втомилися": Кіт Харінгтон з "Гри престолів" розповів про фінал серіалу для глянцю GQ

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Кіт Харінгтон для GQ Australia
Кіт Харінгтон для GQ Australia / www.gq.com.au

Зірка фентезійного серіалу "Гра престолів" став гостем нового випуску чоловічого видання GQ Australia. Актор не лише розповів про подружнє життя з Роуз Леслі, а також поділився думками про вісім років перебування на знімальному майданчику серіалу.

Про це повідомляють на сайті. Для стильної фотоісторії британець Кіт Харінгтон одягнув кілька street-style образів, що складались зі зручних футболок, пальто, курток та штанів. Стилістом модних "луків" став Метью Брокс, а автором січневої обкладинки та фотоісторії – Ден Мей.

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Кіт Харінгтон
Кіт Харінгтон для GQ Australia / GQ Australia

В інтерв’ю 32-річний кіноактор зізнався, що всі роки зйомок серіалу "Гра престолів" виснажили його як фізично, так і емоційно.

Останній сезон, скоріше за все, був придуманий для того, щоб нас зламати. Ми всі були емоційно розбиті після закінчення зйомок. Не знаю, плакали ми від смутку через те, що все закінчилося, або просто від того, що до біса втомилися. Ми практично не спали. Пам'ятаю, коли все закінчилося, багато хто сказав: "Я люблю цей період в житті і буду сумувати, але з мене досить",
– щиро зізнався актор.

Кіт Харінгтон
Кіт Харінгтон для GQ Australia / GQ Australia

Кіт Харінгтон
Кіт Харінгтон для GQ Australia / GQ Australia

Зокрема, Кіт вкотре подякував серіалу за те, що знайшов там своє кохання і дружину Роуз Леслі: "Наші майбутні діти зможуть побачити, де саме зустрілися їхні батьки. Ця думка мене радує. Я вдячний цьому шоу за все, але найбільше якраз за те, що зустрів Роуз". Варто додати, що з актрисою Харінгтон одружився у червні 2018 року на півночі Шотландії.

Кіт Харінгтон
Кіт Харінгтон для GQ Australia / GQ Australia

Кіт Харінгтон
Кіт Харінгтон для GQ Australia / GQ Australia

Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня, стало відомо про точну дату виходу фінального сезону серіалу. За інформацією телеканалу HBO, перший епізод 8 сезону у США вийде 14 квітня.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гра престолів Мода
Джерело: Lifestyle
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