Ми дуже багато сміялись, – актори комедії "Я, Ти, Він, Вона" поділились спогадами про зйомки

Перед Новим роком, 27 грудня, в Україні відбудеться довгоочікувана прем'єра кінострічки "Я, Ти, Він, Вона". Чимало кіноманів вже очікують на перші дні прокату фільму, який неодмінно створить гарний настрій перед святами.

Головні ролі у фільмі виконали Володимир Зеленський, Настя Коротка, Євген Кошовий та Надя Дорофеєва. За сюжетом, молода пара переживає не найкращі часи в шлюбі та вирішує подати на розлучення. Тим паче, у двох вже є "запасні варіанти" – нові коханці. Однак суддя дає останній шанс їм передумати та змушує пару ще місяць жити під одним дахом.

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Наше кіно – про любов і створювали ми його також з цим почуттям. Мені здається, це абсолютно життєва ситуація, яка трапляється з нашими героями,

– розповів Володимир Зеленський.

Запальна історія привернула увагу всіх любителів комедії. А поки фільм ще не вийшов на великий екран, актори поділились з журналістами LifeStyle 24 спогадами про зйомки. Так, Володимир Зеленський зізнався, що він з хвилюванням приступив до створення кінострічки, адже у "Я, Ти, Він, Вона" шоумен ще й зайняв крісло режисера.

"Я вперше був по обидві сторони камери, як актор та режисер. Доводилося спершу грати, а потім бігти до монітора і дивитися відзняті кадри. Я, звичайно, і сам отримав задоволення від цієї картини, але сподіваюся, більше задоволення все ж отримають глядачі. Найяскравіші враження від зйомок пов'язані найчастіше з імпровізаційними моментами на майданчику. А взагалі, мені здається, у нас завжди панувала неймовірна атмосфера на зйомках", – згадав Володимир Зеленський.



"Я, Ти, Він, Вона": трейлер та сюжет фільму / прес-служба

А от Євген Кошовий, якому під силу будь-які ролі в "Квартал 95", відверто зізнався, що боявся драматичних сцен. Він звертався за порадою до Володимира Зеленського, щоб епізод виглядав переконливо.

Я дуже боявся сцен, де потрібно грати драму. У цьому фільмі буде такий момент, коли мій герой Борис не розуміє, що відбувається на любовному фронті, і намагається домогтися відповіді від своєї другої половинки. Сцена дуже напружена, тому я питав у Вови, як я повинен зіграти. А він говорив: "Ти не грай, а живи, шукай все в собі". Думаю, у мене вийшло. А взагалі вчитися додавати в комедійний фільм шматочок драми – це непоганий акторський досвід,

– розповів Євген Кошовий.

Для співачки Наді Дорофеєвої участь у зйомках "Я, Ти, Він, Вона" була дебютною. Від акторського досвіду артистка просто в захваті. Однак під час самих зйомок вона часто не могла розслабитись та зіграти кохану дівчину іншого чоловіка.

Щаслива, що мій дебют у великому кіно відбувся саме з такою командою. Найбільш непростою в емоційному плані була сцена, де ми повинні були цілуватися з Володимиром. Я змогла повністю розслабитися тільки на п'ятому дублі. Хоча ні, повністю відкинути думку про те, що я цілуюся з кимось іншим, крім свого чоловіка, я так і не змогла,

– відверто прокоментувала Надя Дорофеєва.



Надя Дорофеєва зіграла головну роль у комедії / прес-служба

Не з меншим хвилюванням приступила до роботи й Настя Коротка. Акторка також вперше постала в повнометражній картині, тому не стримувала свого захвату від ролі.

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"У перший знімальний день я дуже нервувала, як все буде відбуватися. Це моя перша роль у повному метрі, і відразу головна. Уявляєте? Найбільше на цьому проекті я запам'ятала поїздку до Львова. Ми дуже багато сміялися, причому як в кадрі, так і поза ним. Коли я прочитала сценарій, я відразу знайшла схожість з героїнею: я теж з іронією ставлюся до життя, хоча, на відміну від неї я – не кар'єристка і не скандалістка", – додала Настя Коротка.



Настя Коротка та Володимир Зеленський / прес-служба