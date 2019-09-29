Ми дуже палкі коханці, – Настя Каменських приголомшила заявою про життя з Потапом

Українська співачка Настя Каменських вирішила відверто розповісти про інтимне життя з репером Потапом. За словами артистки, вони абсолютно підходять один одному, адже є пристрасними коханцями.

Про інтимне життя зірка розповіла в інтерв'ю програмі "Світське життя". Настя Каменських відповіла на провокативне питання, чи змогла б вона зайнятись коханням у публічному місці, наприклад, в аеропорту.

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Ну, а чому? Так. Ми дуже палкі коханці, – поділилась вона.

Окрім цього, Настя Каменських розповіла, що після весілля, яке відбулось 25 травня, її стосунки не змінились. Співачка зізнається, що через гастрольний графік може тиждень не бачитись з Потапом, тому навіть під час шопінгу хвилинами його цілує.

"Я взагалі не відчуваю різниці, що коли ти офіційно стаєш дружиною, чи коли просто живете разом. Для мене нема жодної різниці. Ми сьогодні, наприклад, були у супермаркеті і цілувалися. Ми тиждень не бачилися, просто як два дурні, біля сиру. І люди дивляться, для них це трохи дивно. Їм здається, що ми от-от познайомилися. Ми поводимося, наче не багато років разом, а всього 4 місяці", – зізналась Настя.

Не оминула артистка і питань про вагітність. Як тільки Настя Каменських публікує фото в просторих речах, їй одразу ж приписують появу первістка. Зірка спростувала чергові чутки та зізналась, що хотіла б стати мамою, але на все свій час.

Я була б дуже рада перебувати зараз у такому стані. Це діло не хитре. І коли Всесвіт вирішить нам подарувати дитинку… Мені здається, що це зробиться легко і навіть, якщо це буде одна годиночка в якомусь аеропорті, – додала вона.