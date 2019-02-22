Ми готові на все, – солістка гурту KAZKA зробила заяву перед фіналом Нацвідбору Євробачення-2019

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Фінал Нацвідбору Євробачення-2019: солістка гурту KAZKA зробила заяву
Фінал Нацвідбору Євробачення-2019: солістка гурту KAZKA зробила заяву / Instagram / @kazka.band

Українська співачка Олександра Заріцька, яка є вокалісткою популярного гурту KAZKA, вирішила зробити чергову заяву перед своїм виступом на фіналі Нацвідбору Євробачення-2019. Артистка зізналась, що участь у шоу стане її битвою з хвилюванням.

Україна завмерла в очікуванні результатів фіналу Національного відбору Євробачення-2019. Грандіозне шоу розпочнеться о 19 годині, відтак всі меломани спостерігатимуть, як виступають їх фаворити та дізнаються, хто ж виборов можливість представляти державу на міжнародному конкурсі.

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Та поки всі вокалісти готуються вдруге представити свою пісню, гурт KAZKA опублікував чергову заяву у мережі. Солістка колективу Олександра Заріцька зізналась, що зіркові судді Нацвідбору були праві: головним боєм для неї буде боротьба з хвилюванням. Саме це, за словами Євгена Філатова, завадило артистці ідеально виконати пісню Apart. 

Було непросто, але ось ми у фіналі. Попереду – моя головна битва. Битва із моїм хвилюванням. Хто з нас переможе? Не знаю. Та хочу подякувати всім, хто поруч. Наша команда, родини, наші неперевершені слухачі. Разом із вами ми готові на все,
– написала Олександра Заріцька, додавши фото з репетиції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Що відомо про виступ KAZKA на Нацвідборі Євробачення-2019

Гурт KAZKA за лічені місяці здобув приголомшливу популярність у світі. Після тріумфу на премії M1 Music Awards та очолення міжнародний чартів колектив вирішив підкорити ще одну вокальну вершину – Євробачення-2019.

Однак їхній виступ із піснею Apart обернувся чималим скандалом. Олександра Заріцька не ідеально виконала композицію, чим викликала шквал коментарів у мережі. Люди заявили, що зірці не місце на Євробаченні, адже беквокал співає значно краще за неї. Під час другого півфіналу Нацвідбору навіть запустили своєрідний флешмоб з хештегом #NOKAZKA.

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За результатами голосування журі та глядачів, популярний колектив все ж виборов собі місце у фіналі. Однак зіркові судді зазначили, що Олександрі Заріцькій потрібно дуже багато працювати над вокалом. Джамала додала, що виконання пісень наживо залишається головною проблемою KAZKA, а Євген Філатов додав, що причиною невдалого виступу було й надмірне хвилювання солістки. 

Виступ гурту KAZKA на Національному відборі Євробачення-2019: дивіться відео

 

 

 

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 KAZKA Музика
Джерело: LifeStyle 24
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