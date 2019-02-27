Ми хочемо, щоб Україна знайшла свою дорогу, – ANNA MARIA про скандал на відборі Євробачення-2019

Скандальні сестри Анна і Марія Опанасюк знову прокоментували тему, яка розгорілася після їхнього інтерв'ю з Романом Скрипіним. На офіційній сторінці гурту ANNA MARIA дівчата опублікували допис, в якому розповіли про сенс їхньої пісні на Нацвідборі Євробачення-2019 і про їхні мрії щодо майбутнього України.

Після резонансного інтерв'ю з журналістом Романом Скрипіним, в якому співачки не змогли відповісти, чи окупований Крим, навколо них розгорівся справжній скандал. Намагаючись виправдатися, дівчата давали багато коментарів щодо цього, а тепер вирішили звернутися до своїх шанувальників з російською версією пісні. У ній йдеться про те, що вони шукають свою дорогу.

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Англійська версія пісні My Road ("Моя дорога"), з російськими субтитрами з'явилася на офіційній сторінці гурту в Instagram. Коментар до допису розпочався зі слів, що вони не могли навіть припустити, що пісня стане для них в якомусь сенсі пророчою.

У ній (пісні, – прим. ред.) є все те, що відбувається зараз з нами, з нашою країною, з нашими людьми. А головне в ній є відповіді на всі питання. Це просто дивно! Україна теж зараз шукає свій шлях. Як багато разів наша країна помилялася. Ми так хочемо, щоб Україна знайшла свою дорогу,

– написали у своєму Instagram сестри Анна і Марія Опанасюк.

Також у тексті було зазначено, що вони раді, що така ситуація трапилася, адже вона виявила справжню сутність багатьох людей. Пізніше сестри додали, що пісня, з якою вони виступали на Нацвідборі Євробачення-2019 стане мотиватором для тих, хто перебуває в пошуку і йде далі, незважаючи ні на що.

Можливо, багато хто не розуміє сенсу пісні, не знають перекладу. Так ось – ми це зробили для вас. (І російською, і українською). Музика сильніше політики. Кожен хто подивиться – побачить там найголовнішу відповідь на все,

– завершив звернення гурт ANNA MARIA.