Ми не друзі, – Шарліз Терон вперше прокоментувала чутки про ворожнечу з Анджеліною Джолі

Голлівудська акторка Шарліз Терон, якій приписували роман із Бредом Піттом, прокоментувала чутки про ворожнечу з Анджеліною Джолі. Зірка обрала досить лаконічну форму, щоб спростувати всі новини про напружені стосунки з колегою.

Сталось це під час ефіру Watch What Happens Live. Журналіст Енді Коен запитав під час бліц-опитування про чутки, які сколихнули ЗМІ у січні 2019 року. Тоді інсайдери переконували, що Шарліз Терон і Анджеліна Джолі вже давно ворогують між собою. І приводом для цього став не Бред Пітт, а ролі в кіно, за які вони обидві боролись.

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З часу поширення скандальної новини минуло кілька місяців, як голлівудська зірка отримала нагоду публічно прокоментувати все. Шарліз Терон зізналась, що все це маячня, адже з Анджеліною Джолі вона майже не знайома.

Я фактично її не знаю. Ми не друзі, не проводимо час разом. Ми зустрічаємося виключно на світських заходах. І вона завжди дуже мила і привітна,

– розповіла Шарліз Терон.

Дивіться фрагмент інтев'ю з Шарліз Терон: відео

Що відомо про роман Бреда Пітта та Шарліз Терон?

На початку 2019 року західні ЗМІ вибухнули новиною: голлівудський красень Бред Пітт наважився на нові стосунки та закрутив роман із Шарліз Терон. Інсайдери повідомляли, що симпатія акторів переросла у романтичні побачення, які тривають уже понад 6 місяців. Сам роман розпочався після того, як Шарліз і Бред знімалися для рекламної кампанії наручних годинників Breitling.

Однак акторка взялась спростувати ці чутки. Під час популярного шоу з Еллен Дедженерес Шарліз Терон заявила, що наразі немає бойфренда, а роман із Бредом Піттом – фейк журналістів.

"Я самотня вже близько десяти років. Просто хтось повинен "виростити" мені пару і підвести познайомитися. Я абсолютно відкрита для цього", – жартома сказала Шарліз Терон.