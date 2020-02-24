Ми не можемо подобатися усім, – Go_A відреагували на критику в мережі

Минулої суботи, 22 лютого, світ дізнався ім'я представника України на Євробаченні-2020. Абсолютними фаворитами фіналу Національного відбору став етногурт Go_A. Проте навіть серед зірок вітчизняного шоу-бізнесу знайшлися ті, хто розкритикував музикантів. Колектив відреагував на хейт у мережі досить лаконічно.

Переможцем Національного відбору на Євробачення-2020 став електрофольк-гурт Go_A, який виборов максимальну кількість балів від глядачів та суддівського корпусу. На сцену міжнародного конкурсу в Роттердамі вони вийдуть з україномовною піснею "Соловей". У той час, як публіка та судді були одностайними у своєму рішенні, на сторінках соціальних мереж знайшлися сотні тих, кому творчість музикантів видалася не до смаку.

Читайте також: Викликає занепокоєння, – соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя розкритикував пісню Go_A

В інтерв'ю для сайту ТСН.ua, гурт Go_A прокоментував слова хейтерів, які нещадно критикують музикантів від вокальних здібностей до фальшивих етнічних мотивів у пісні "Соловей". Так, форнтвумен колективу Катерина Павленко запевняє, що не шокована такою реакцією у суспільстві, адже кожен слухач має право на свою думку.

Ми розуміємо, що як гурт ми не можемо подобатися усім. Наприклад, я із задоволенням можу слухати рок-музику, але це не означає, що я слухаю усі рок-гурти. Кожна людина має право сказати те, що вона думає,

– відповіли артисти.

Крім того, Go_A висловився щодо прихованого змісту, який українці вкладають у їхній сингл. Навіть співак Тарас Тополя звинуватив гурт у тому, що вони презентують Україну в образі безпомічної дівчини, яка страждає від нещасливого кохання до хлопця: "Насправді, ми не вкладали усі ці сенси. А те, що вони їх там бачать, мені здається, це не наші проблеми. Ми точно нічого такого, щоб принизити нашу Україну, туди не вкладали". Виконавці зазначили, що дівчина, життя якої оспіване у пісні, зовсім не знедолена та не ображена. Вона зуміла гідно вийти з ситуації та витримати розлуку, незважаючи на велике кохання до хлопця Ванюші.

До теми: Go_A відреагували на перемогу в Нацвідборі на Євробачення-2020: Ми не очікували на перемогу

Варто зазначити, що одразу після оголошення результатів на гурт Go_A посипалася критика та звинувачення у принизливих для держави сенсах. Так, соліст популярного колективу "Антитіла" Тарас Тополя назвав трек Solovey "абсолютно чужорідною естетикою". Український композитор Володимир Бистряков не оцінив вокальні здібності солістки – "дівчина голосить-виводить цей фольк-жах". А продюсерка Олена Мозгова, яка є дружиною учасника конкурсу David Axelrod, назвала етномотиви переможної пісня псевдофольком.

Дивіться виступ Go_A у фіналі Нацвідбор Євробачення-2020: відео