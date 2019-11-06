Ми не одна велика сім'я, – колишня дружина Потапа розповіла про спілкування з Каменських

Після розкішного весілля Потап і Настя Каменських демонструють особливу сімейну ідилію в мережі. Однак не все настільки ідеально, розповідає Ірина Горова. Зокрема, зіркова мачуха так і не змогла налагодити дружні стосунки з єдиним сином Потапа Андрієм.

Про це колишня дружина репера розповіла у програмі "Життя відомих людей". Ірина Горова переконує, що не перешкоджає спілкуванню Потапа та Насті Каменських з 11-річним сином. Однак теплих стосунків у співачки з дитиною не склалось.

Читайте також: Це було дуже непросто, – Потап розповів, як повідомив сину про одруження з Настею Каменських

"Не дуже вони спілкуються. Але якщо ми десь перетинаємося, то: "Привіт, бувай". Вони можуть поговорити, немає заперечення, але і немає теплих стосунків. Ми не одна велика сім'я", – розповіла відверто Ірина Горова.

Водночас це не стоїть на заваді спілкуванню Потапа з єдиним нащадком. Ірина Горова розповіла, що репер – частий гість у їхньому домі. Він знаходить час у своєму графіку для зустрічей з сином Андрієм та має з ним спільне хобі.

Льоша приходить, він навідується до нашого будинку, ми спілкуємося. Малий з ним їздить у футбол грати, ми ходимо в кіно родиною,

– додала Ірина Горова.

Відомо, що Потап підтримує свого сина Андрія у будь-яких хобі. Так, репер з нащадком стали ведучими одного з випусків "Танці з зірками 2019". Співак підтримував школяра у прямому ефірі та давав йому змогу вести бесіду з учасниками проєкту. Перед випуском Потап провів своєрідне навчання сину, що розчулило не тільки Ірину Горову, але й усіх прихильників репера у мережі. Водночас Настя Каменських не прийшла на шоу, про що свідчить сімейне фото.

Що відомо про особисте життя Потапа?У 2016 році Потап та його дружина Ірина Горова заявили про розлучення. Згодом пара відверто зізналась, що офіційно розірвала шлюб 2 роки перед розголошенням інформації. Причин зірки вирішили не розголошувати, однак наголосили, що зберегли дружні стосунки після розлучення.



Вже у травні 2019 року Потап одружився з Настею Каменських. Перед весіллям артистка повідомляла, що абсолютно щаслива з бойфрендом, не розголошуючи його імені. І хоч у мережі давно підозрювали, що обранцем Каменських є Потап, тільки у день весілля всі переконались у цьому. На церемонію пара запросила зіркових гостей та колишню дружину репера Ірину Горову.