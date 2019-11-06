Ми не одна велика сім'я, – колишня дружина Потапа розповіла про спілкування з Каменських

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Потап із Настя Каменських
Потап із Настя Каменських / Instagram / @realpotap

Після розкішного весілля Потап і Настя Каменських демонструють особливу сімейну ідилію в мережі. Однак не все настільки ідеально, розповідає Ірина Горова. Зокрема, зіркова мачуха так і не змогла налагодити дружні стосунки з єдиним сином Потапа Андрієм.

Про це колишня дружина репера розповіла у програмі "Життя відомих людей". Ірина Горова переконує, що не перешкоджає спілкуванню  Потапа та Насті Каменських з 11-річним сином. Однак теплих стосунків у співачки з дитиною не склалось. 

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"Не дуже вони спілкуються. Але якщо ми десь перетинаємося, то: "Привіт, бувай". Вони можуть поговорити, немає заперечення, але і немає теплих стосунків. Ми не одна велика сім'я", – розповіла відверто Ірина Горова. 

Водночас це не стоїть на заваді спілкуванню Потапа з єдиним нащадком. Ірина Горова розповіла, що репер – частий гість у їхньому домі. Він знаходить час у своєму графіку для зустрічей з сином Андрієм та має з ним спільне хобі. 

Льоша приходить, він навідується до нашого будинку, ми спілкуємося. Малий з ним їздить у футбол грати, ми ходимо в кіно родиною,
– додала Ірина Горова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Відомо, що Потап підтримує свого сина Андрія у будь-яких хобі. Так, репер з нащадком стали ведучими одного з випусків "Танці з зірками 2019". Співак підтримував школяра у прямому ефірі та давав йому змогу вести бесіду з учасниками проєкту. Перед випуском Потап провів своєрідне навчання сину, що розчулило не тільки Ірину Горову, але й усіх прихильників репера у мережі. Водночас Настя Каменських не прийшла на шоу, про що свідчить сімейне фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

Що відомо про особисте життя Потапа?У 2016 році Потап та його дружина Ірина Горова заявили про розлучення. Згодом пара відверто зізналась, що офіційно розірвала шлюб 2 роки перед розголошенням інформації. Причин зірки вирішили не розголошувати, однак наголосили, що зберегли дружні стосунки після розлучення. 

Вже у травні 2019 року Потап одружився з Настею Каменських. Перед весіллям артистка повідомляла, що абсолютно щаслива з бойфрендом, не розголошуючи його імені. І хоч у мережі давно підозрювали, що обранцем Каменських є Потап, тільки у день весілля всі переконались у цьому. На церемонію пара запросила зіркових гостей та колишню дружину репера Ірину Горову

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Настя Каменських Новини LifeStyle Новини України Потап Зіркові діти
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