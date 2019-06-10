Ми не відчуваємо нічого, крім благословіння, – донька Шверценеггера про весілля з Крісом Праттом

Старша дочка Арнольда Шварценеггера Кетрін та голлівудський актор Кріс Пратт одружились 8 червня у Каліфорнії. Весільна церемонія була закрита від ЗМІ, але журналісти все ж змогли зробити декілька фотографій зі свята. Втім, сама Кетрін не забарилась і опублікувала чарівне фото зі своїм коханим, де офіційно підтвердила узаконення стосунків.

На весіллі письменниці Кетрін Шварценеггер та актор Кріс Пратт були присутні лише найближчі друзі та родичі, а сама церемонія була скромною і тихою. Наречена одягнула у весільний день ніжну сукню, а наречений – класичний смокінг, які для них створив очільник дому моди Giorgio Armani.

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Вчора був найкращий день у нашому житті! Ми стали чоловіком і дружиною перед Богом, нашими сім'ями і тими, кого ми любимо. Це було інтимно, зворушливо і емоційно. Ми відчуваємо себе настільки щасливими, щоб почати цю нову главу нашого життя. Ми так вдячні нашим сім'ям і нашим друзям, які стояли з нами, і вдячні Джорджо Армані, який створив для мене плаття, та ідеальний костюм для Кріса. Цього ранку ми не відчуваємо нічого, крім благословення,

– йдеться у підписів Кетрін та Кріса на їхніх сторінках в Instagram.



Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт одружились / Instagram / @katherineschwarzenegger

В коментарях до постів зіркові друзі подружжя ділились щирими та захопленими привітаннями. Серед них – Зої Салдана, Ешлі Грем, Гвінет Пелтроу, Пріянка Чопра, брат нареченої Патрік Шварценеггер та багато інших.

Що відомо про роман Кріса Пратта та Кетрін Шварценеггер?Зіркова пара вперше засвітилась на прогулянці в Санта-Барбарі ще в червні 2018 року. У ЗМІ ця новина розлетілась дуже стрімко, однак коментувати романтичні стосунки як Кріс, так і Кетрін відмовлялись. Через півроку зірки наважились розповісти світу про свій роман, опублікувавши у мережі спільні фото. А вже за місяць Кетрін Шварценеггер виблискувала із розкішною обручкою від Кріса Пратта. Зірковий батько Арнольд Шварценеггер дуже прихильно ставиться вже до свого зята і бажає своїй доньці лише найбільшого щастя поряд з коханим обранцем.