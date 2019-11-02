"Ми просто не живемо разом": ексучасниця "ВІА Гри" Олена Вінницька про розрив з чоловіком

Співачка і ексучасниця гурту "ВІА Гра" Олени Вінницька вперше за довгий час заговорила про розлад у стосунках з чоловіком, продюсером Сергієм Большим.

В інтерв'ю журналу "Отдохни" Вінницька заявила, що наразі у неї з чоловіком більш дружні стосунки. За її словами, коли роман починався, ініціатива йшла від Сергія, а Олена не було закоханою у нього.

"Він весь час доводив, що його можна покохати, що він гідний цього, що він не образить, що буде вірним другом, і моє кохання до нього прийшло трошки пізніше", – прокоментувала артистка. Додамо, що весілля пара зіграла у 1993 році.

Читайте також: Актор "Беверлі-Гіллз, 90210" Ян Зірінг розлучається з дружиною після 9 років шлюбу

Співачка розповіла, що вони з Сергієм живуть окремо, але кожного дня телефонують одне одному, підтримуючи зв'язок.

Ми просто не живемо разом. Сергій їде до себе в квартиру, я залишаюся в будинку. При цьому кожен день ми телефонуємо одне одному. Він захворів, сопливить, а я лікую його телефоном. Запитую, чи поміряв температуру. Ми завжди на зв'язку. Він продовжує бути моїм продюсером. Вирішує концертні питання. Є артисти, які все звалюють на себе, а я хочу залишатися жінкою,

– поділилася Вінницька.

Олена Вінницька зізналася, що зараз у них з чоловіком стосунки складаються не дуже добре, але вони залишаються друзями.

"Ми близькі люди. 25 років не викреслити. Але не йдеться просто про стосунки чоловіка і жінки. Як би не склалося, ми все одно будемо далі спілкуватися і підтримувати один одного. Так, це неправильний союз, але ми спробували знайти такий формат, який не буде нас травмувати", – наголосила співачка.