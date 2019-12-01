Ми просто радіємо життю, – Ірина Білик розповіла про стосунки з Дмитром Коляденком

Колишня пара Дмитро Коляденко та Ірина Білик привертають все більшу увагу до своїх стосунків та провокують плітки у мережі. І хоч зірки запевняють, що просто дружать, поп-співачка зізналась, що нещодавно до півночі засиділась у помешканні Коляденка.

Як Ірина Білик розповіла у програмі "Світське життя", днями до України повертається її чоловік, фотограф Аслан Ахмадов. Тому вона очікує на приїзд коханого та не дає приводів для ревнощів. Однак вже кілька разів Ірину Білик бачили у компанії її колишнього бойфренда Дмитра Коляденка, а, за словами самої зірки, вона може допізна гостювати у його квартирі.

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Чоловік приїде через 3 дні. Я думаю, що приводу я йому не давала, ми з Дімою просто дружимо і бачимось. От вчора я була в гостях у Діми, і тільки о дванадцятій ночі вийшла від нього – там була компанія, з якою ми гарно проводили час. Ми просто живемо і радіємо життю!

– пояснила Ірина Білик.

Окрім цього, артистка зізналась, що зі своїм чоловіком планує зняти відео для сольного концерту. Ірина Білик додала, що готується до чималого ювілейного туру, який пройде після її 50-річчя. А от щодо віку, співачка не переймається, адже бачить, наскільки успішними і привабливим є її закордонні колеги.

"Я дивлюся на своїх світових колег, яким вже за 60-70 років, тож у мене все тільки починається! Тим паче, Коляденко хоче теж ставити програму... Буде чекати на те, скільки грошей я йому заплачу", – додала Ірина Білик.

Дивіться інтерв'ю Ірини Білик для "Світського життя": відео

Що відомо про стосунки Дмитра Коляденка та Ірини Білик

У 2006 році Ірина Білик та хореограф Дмитро Коляденко відзначились гучним скандалом через розрив стосунків. Тривалий час зірки залагоджували конфлікт.

Хочу побажати всім не тримати зла. Шлях, який випадає кожному з нас унікальний, і якщо щось відбувається, значить так треба. Важливо відпускати з серця негатив, він заважає йти на зустріч новому і прекрасному,

– радить тепер Ірина Білик всім, хто переживає розрив.

Чутки про відновлення роману спалахнули після того, як Дмитро Коляденко публічно освідчився Ірині Білик. Сталось це на сцені Miss Blonde Ukraine-2019. Це вже вшосте хореограф кличе заміж артистку, однак вона залюбки приймає перстень, проте згоди на весілля не дає. Після цього Ірина Білик та Дмитро Коляденко неодноразово підігрівали чутки про романтичні стосунки. Знаменитості відвідували разом світські заходи, а згодом пояснювали журналістам, що це всього лиш зустріч двох друзів.

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Водночас Дмитро Коляденко не приховує, що підтримує співачку, яка, за його словами, часто почувається самотньо. Теперішній чоловік зірки проводить багато часу за кордоном, зокрема, в Росії. Відтак хореограф залюбки навідується до артистки та дарує їй дорогі подарунки.

"Вона реально самотня! Її чоловік в Росії, вони не бачаться місяцями. Якось їй дзвоню: "Біличка, а поїхали на шопінг?". І вона приїхала. Ми пішли в супермаркет, в якому я купив їй продукти. За все заплатив на касі, а вона просто сказала: "Колядеша, зідзвонимось"... Це ж моя бойова подруга! Маю право і каблучки дарувати, і розважати її. У нас же є своя історія. Я любив цю жінку, люблю і буду продовжувати любити", – заявив Дмитро Коляденко.

Як відомо, Ірина Білик офіційно одружена. З Асланом Ахмадовим вона виховує 3-річного сина Табріза, якого народила сурогатна мама. Нещодавно Ірина Білик опублікувала двозначний допис, в якому натякнула на можливе розлучення. У спілкуванні з Катериною Осадчою вона пояснила, що кожна пара переживає нелегкі часи, але вона чекає на приїзд свого коханого.