Ми ранимо чоловіків, – Меріл Стріп прокоментувала гендерні стереотипи

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Меріл Стріп
Меріл Стріп / www.gettyimages.com

69-річна оскароносна зірка "Мамма Міа" і "Диявол носить Prada" Меріл Стріп, яка часто виступає із заявами стосовно підтримки статевої рівноправності, рік тому заснувала соціальну кампанію по захисту жінок від домагань та дискримінації. У своїх публічних висловлюваннях акторка перш за все підтримує гуманізм, не виступаючи проти чоловіків.

Днями знаменитість дала інтерв'ю, яке присвячене до виходу нового сезону серіалу "Велика маленька брехня", у якому розкритикувала визначення "токсична маскулінність". Про це пише видання The Guardian.

69-річна Меріл Стріп заступилася за чоловіків і заявила, що, називаючи мужність токсичною, ми ранимо їх.

Токсична маскулінність – це позначення стереотипно чоловічих ролей, які обмежують види емоцій, дозволених хлопцям і чоловікам.

Іноді ми здатні заподіяти біль. Ми ранимо наших хлопчиків, називаючи мужність токсичною. Жінки можуть бути також токсичними. Ярлики шкодять всім. У людей є як погані, так і хороші риси. А ярлики лише ставлять перепони для нормального спілкування,
– заявила Меріл Стріп.

Додамо, у січні 2019 року компанія Gillette представила новий рекламний ролик, у якому замінила знаменитий слоган "Найкраще, що може мати чоловік" на "Найкраще, ким може бути чоловік".

У відео продемонстрували кадри буллінгу, сексуальних домагань до жінки, сексистської та агресивної поведінки чоловіків, показавши, що чоловіки відповідальні за свої вчинки і їхня поведінка впливає на майбутні покоління, а вищезгадані нападки агресії, насильства та неадекватності мають засуджуватися у суспільстві. Згодом у рекламі показують приклади кращої поведінки: чоловіки запобігають таким вчинкам, що відбуваються публічно та розв'язують питання без агресії.

Дивіться відео: реклама компанії Gillette

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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