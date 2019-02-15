Ми разом проти світу: Бруклін Бекхем відвіз кохану Хану Кросс у Париж – романтичні фото

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Бруклін Бекхем з Ханою Кросс
Бруклін Бекхем з Ханою Кросс / Instagram / @hancross

Старший син британської дизайнерки Вікторії Бекхем Бруклін шаленіє від нового кохання – моделі Хани Кросс. На честь Дня всіх закоханих зіркова пара відправилася у романтичну подорож в одне з найромантичніших міст світу – Париж.

Нові чарівні знімки з подорожі закохані опублікували на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram.

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На селфі Хана ніжно цілує Брукліна у щоку на фоні Ейфелевої вежі.

Я і моя дівчина. Я найщасливіший хлопець у світі. Люблю тебе,
– заявив Бекхем у підписі.

Хана також публічно подякувала коханому за те, що він "робить її найщасливішою дівчиною у світі".

Крім того, Бруклін показав цікавий подарунок, який йому підготувала Кросс. На знімку зображений металевий корпус з гравіюванням.

"Бруклін, ти і я проти світу. Любитиму тебе завжди, Хана", – йдеться на подарунку.

Бруклін Бекхем з Ханою Кросс
Бруклін Бекхем з Ханою Кросс / Instagram / @brooklynbeckham

Бруклін Бекхем з Ханою Кросс
Бруклін Бекхем з Ханою Кросс / Instagram / @hancross

Хана Кросс
Хана Кросс / Instagram / @brooklynbeckham

Бруклін Бекхем з Ханою Кросс
Подарунок Хани Брукліну Бекхему / Instagram / @brooklynbeckham

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Теги: LifeStyle Зіркові романи Мода День Валентина
Джерело: LifeStyle 24
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