Ми разом проти світу: Бруклін Бекхем відвіз кохану Хану Кросс у Париж – романтичні фото
Старший син британської дизайнерки Вікторії Бекхем Бруклін шаленіє від нового кохання – моделі Хани Кросс. На честь Дня всіх закоханих зіркова пара відправилася у романтичну подорож в одне з найромантичніших міст світу – Париж.
Нові чарівні знімки з подорожі закохані опублікували на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram.
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На селфі Хана ніжно цілує Брукліна у щоку на фоні Ейфелевої вежі.
Я і моя дівчина. Я найщасливіший хлопець у світі. Люблю тебе,
– заявив Бекхем у підписі.
Хана також публічно подякувала коханому за те, що він "робить її найщасливішою дівчиною у світі".
Крім того, Бруклін показав цікавий подарунок, який йому підготувала Кросс. На знімку зображений металевий корпус з гравіюванням.
"Бруклін, ти і я проти світу. Любитиму тебе завжди, Хана", – йдеться на подарунку.
Бруклін Бекхем з Ханою Кросс / Instagram / @brooklynbeckham
Бруклін Бекхем з Ханою Кросс / Instagram / @hancross
Хана Кросс / Instagram / @brooklynbeckham
Подарунок Хани Брукліну Бекхему / Instagram / @brooklynbeckham