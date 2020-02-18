Ми спимо в окремих спальнях, – Ольга Сумська вразила розповіддю про шлюб

Популярна українська акторка Ольга Сумська може похизуватись міцними стосунками з Віталієм Борисюком. Пара вже 24 років живе в офіційному шлюбі та виховує спільну доньку Анну. Та в чому секрет її ідеальних стосунків – акторка розповіла в одній з телепрограм.

Ольга Сумська стала гостею "Зіркового шляху". Саме в ефірі цієї програми акторка поділилась секретами свого особистого життя. Зокрема, зірка зізналась, що давно позбулась непривабливих халатів чи футболок зі штанами. Навіть вдома Ольга Сумська хоче виглядати бездоганно, щоб н втрачати пристрасть з чоловіком.

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"Чоловіки люблять очима, і від них нічого не можна приховати. Я іноді помічаю цей погляд Віталіка, коли він так пильно дивиться на мене. І в цьому погляді я читаю: "О, мамо, сьогодні ти the best!". Як це бадьорить жінку! А коли ти в якомусь розтягнутому костюмі, футболці чи в жахливому халаті ходиш будинком... Ні, я все це викинула. У мене тепер домашній одяг дуже спокусливий. І таких костюмчиків багато", – розповіла Ольга Сумська.

Окрім цього, акторка має свої секрети з Віталієм Борисюком, які допомагають їм зберегти почуття упродовж 24 років шлюбу. Ольга Сумська спить з чоловіком у різних кімнатах та часто приносить йому зранку каву. Водночас Віталій Борисюк також радує свою кохану сюрпризами: він готує ранкові фреші та нарізку фруктів.

"Іноді я приношу йому в ліжко каву зі словами: "Смачного, сонечко". І Віталіка це бентежить. Він іноді приносить мені фреш і фрукти. Ми любимо так почати ранок. Наразі ми спимо в окремих спальнях, і я вважаю, що це абсолютно нормально. Тому що у нас такий спосіб життя, що ми постійно разом: і вдома, і на роботі. Краще постукати: "Графине, до вас можна?" – "Так". І мені це так подобається. Я мріяла саме про це: "Графиня, до вас можна? Це князь Борисюк", – поділилась Ольга Сумська.

Це дещо незвична практика для українців. Однак в шоу-бізнесі є чимало пар, які мають у будинку окремі спальні. Так, Оля Полякова також зізналась, що не ночує в одному ліжку зі своїм чоловіком. Артистка пояснила, що має дуже чутливий сон, тому прокидається від найменшого шарудіння.

"Я дуже погано сплю, погано засинаю, прокидаюся від маленького шарудіння. А він може і захропіти. І взагалі я вважаю, що це тільки, коли було квартирне питання, люди вигадали спати в одному ліжку. А до цього, коли в людей були нормальні хати, то завжди була жіноча спальня в королеви, а в короля була чоловіча спальня. В них були таємні ходи і вони там ходили одне до одного, радували і розходилися нормально спати", – пояснила Оля Полякова.