"Ми відновлюємося": дружина лідера Imagine Dragons повідомила про їхнє примирення

Соліст знаменитого гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс заявив про розлучення зі своєю дружиною Ейжою Волкман у 2018 році. Однак на початку 2019 року 31-річна дружина музиканта повідомила про те, що їхні стосунки налагодилися.

Засновник і музичний продюсер інді-рок-гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс і його дружина Ейжа Волкман вирішили не розлучатися і спробувати відновити їхні стосунки. Про це 31-річна дружина знаменитого колективу повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Ейжа написала довгий текст, який опублікувала під світлиною свого чоловіка. Під фото, на якому Ден Рейнольд задумливо вдивляється в телефон, його дружина зворушливо зізналася, що пишається ним, його смиренням і вмінням бути люблячим батьком. Також вона додала, що готова пройти цей шлях зі своїм чоловіком, яким складним він би не був.

Я знаю, що це була божевільна дорога. Це вбивало нас двох величезну кількість разів. У минулому році ми вбили один одного, а тепер ми відновлюємося. Чесна і безсоромна готовність померти мільйонами смертей задля того, щоб бути щирим. Ось що ми зробили. І зараз. Чесність. Це все, що нам потрібно,

– зізналася 31-річна дружина Дена Рейнольдса.

Нагадаємо, співачка Ейжа Волкман і фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс одружилися у 2011 році. Вони виховують трьох дочок: 6-річну Ерров і 1-річних близнюків Гію і Коко. У квітні 2018 року соліст гурту Imagine Dragons повідомив, що після семи років шлюбу вони з Ейжою розлучаються. Однак після представлення нової пісні колективу Imagine Dragons "Bad Liar" стало відомо, що закохані вирішили дати другий шанс своїм стосункам.